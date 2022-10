El reto que debería superar Egan Bernal para poder estar en el Tour de Francia 2023

Egan Bernal, Ineos Grenadiers Foto: Twitter/Ineos Grenadiers/GettyImages

Egan Bernal ya se muestra casi que de manera normal entrenando por las vías del país en este cierre de año, pues desde hace al menos dos meses ha estado en el lente de los medios de comunicación por haber regresado a las competencias tras su accidente en enero de este año.

La temporada deportiva para Bernal no ha sido lo esperada para el colombiano que tenía pensado volver a destacar en las grandes vueltas. Desde que ganó el Tour de Francia en 2019 su condición de líder del Ineos Grenadiers se ratificó aún teniendo a grandes exponentes también ganadores de la ronda francesa como Chris Froome y Geraint Thomas.

Su papel dentro del equipo se fue solidificando al punto de tener en mente otro objetivos como el Giro de Italia, el cual ganó en el 2021 con gran autoridad sumando así su segunda gran vuelta para su palmarés. Luego vendría la mala suerte a principios de 2022 en donde sufriría una accidente que lo dejaría un larga temporada sin poder caminar bien ni montar su bicicleta, tan siquiera, para entrenar pensando en competir pronto.

Aún así, la fortaleza mental de Egan hizo que su recuperación se diera de manera acelerada y de buena manera, siendo paciente y trabajando duro hasta que llegó el día de competir en el Tour de Dinamarca y el Tour de Alemania en agosto, ocho meses después de su trágico choque con el bus de servicio urbano.

El pedalista cundinamarqués haría otras dos carreras de un solo día y aunque se preveía que estuviese en más pruebas con su equipo, finalmente regresó al país a finales de septiembre para pasar por el quirófano en busca de que se le retirara algunos materiales en una rodilla, los cuales fueron necesarios para que pudiera reconstruir su articulación; dicho procedimiento solo lo dejó sin pedalear una semana según contó en su momento.

Ahora, tras dar una entrevista en el VBar de Caracol Radio, contó que se ha sentido bien y que su principal objetivo para el 2023 es poder estar en el Tour de Francia y ser competitivo, pero para eso primero tendrá que recuperar la fuerza que perdió su pierna derecha durante todo el año de recuperación, pues los trabajos de entrenamiento no lograron centrarse en esta extremidad.

“El ideal si todo va bien y puedo recuperar la fuerza en la pierna derecha, es volver al Tour de Francia”, contó el líder del Ineos Grenadiers.

En la misma entrevista contó cuál podría ser su calendario de arranque para el 2023 pues dijo que podría ser el Tour Colombia, aunque insinuó que su realización se ve complicada, aseguró que la Vuelta a San Luis en Argentina podría ser otra buena opción para iniciar su camino en las competencias, pasando luego a Europa:

“Lo ideal sería iniciar con el Tour Colombia, pero aún no sabemos si se hará porque está complicado. Si no, en San Juan (Argentina) sería una opción. Me gustaría competir en los campeonatos nacionales o el de crono y luego volver a Europa. Hacer París-Niza, Dauphiné Libéré, Strade Bianche que me gusta bastante”, señaló el escalador.

