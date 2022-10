Se acabó el fútbol: Sebastián Villa se centrará en su defensa ante las acusaciones de abuso y violencia

El colombiano Sebastián Villa fue uno de los actores principales para que Boca Juniors consiguiera el título de la Liga Profesional Argentina. Imagen: REUTERS/Matias Baglietto

El 23 de octubre será uno de los días mejor recordados para la afición de Boca Juniors. Con todo en su contra todas las energías se alinearon para que los resultados fuera de la Bombonera se dieran a su favor, e incluso su rival de patio más importante, River Plate, les tendió la mano y usando todo esto a su beneficio se coronaron campeones de la Liga Profesional Argentina.

Con una Bombonera llena a reventar los dirigidos por el director técnico Hugo Ibarra, recibieron a Independiente con el objetivo de llevarse los tres puntos y acariciar el título de una forma más tranquila. No obstante la paridad llevó a los Xeneizes a estar al borde de un colapso nervioso, pero con la victoria de River ante Racing, pudieron descansar y celebrar el campeonato por todo lo alto.

Uno de los héroes de la noche, que le entregó un segundo respiro a los Azul y Oro fue el extremo colombiano Sebastián Villa, quien regresó al césped luego de una lesión en los meniscos de su rodilla que lo alejó por casi dos meses. Al minuto 50 de la segunda parte, Villa ejecutó un tiro libre magistral y la mandaba a guardar para lo que sería el 2-1 parcial.

En medio de las celebraciones del título, el colombiano no pudo contener sus emociones e irrumpió en llanto. Este año ha sido uno de los más complicados para Sebastián, no solo por las lesiones que lo alejaron de las canchas por un buen tiempo, sino también por los problemas judiciales en los que sigue envuelto.

Ahora, con el campeonato finalizado y las competencias internacionales próximas a terminar, Villa entrará en un corto periodo de tiempo donde el fútbol no lo podrá ‘ocupar’ de sus responsabilidades en su vida personal y deberá enfocarse en seguir construyendo una defensa sólida en sus casos de abuso sexual y violencia de género por los que actualmente es investigado.

Cabe recordar que el pasado 12 de octubre, el futbolista se dirigió Juzgado de Lomas de Zamora para someterse a una pericia psicológica exigida por el abogado de Tamara Roldán, mujer que lo acusó de haberla abusado sexualmente e incluso de intentar asesinarla.

Ahora Villa tendrá que estar atento a los últimos dos meses del año, ya que en estos se podrá definir la fecha de realización del juicio oral en la que la justicia argentina definirá si es culpable en los hechos por los que lo acusan. De igual manera, él y su defensa tendrán que encender las alarmas para el próximo 12 de noviembre, día en el que Roldán también se someterá a una pericia psicológica y donde luego de analizar los resultados se entregaría la fecha para el juicio.

Actualmente, este caso es el que más movimiento y avance jurídico ha tenido. Villa también tiene una denuncia de violencia de género en su contra, instaurada por su expareja sentimental Daniela Cortés. El juicio de este caso estaba agendado para el pasado septiembre, pero la exigencia de una pericia psicológica a la denunciante obligó a su suspensión temporal. Cortés todavía no ha presentado la pericia y hasta que no lo haga el caso no avanzará.

