¿Reaccionó Aida Victoria Merlano a la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque?

Aida Victoria Merlano habría reaccionado al fin de la relación entre Lina Tejeiro y Juan Duque.

Todo parece indicar que Aida Victoria Merlano reaccionó a la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque, luego de que compartiera un emotivo mensaje sobre las parejas en la actualidad, además, del hecho de que hoy en día duran menos tiempo que las de generaciones anteriores con el argumento de que las mujeres no se aguantan todo como anteriormente sí ocurría.

“‘Uy, esas relaciones de ahora no duran nada’. Porque son otros tiempos, ya las mujeres no le aguantamos nada a nadie. Antes las mujeres preferían una infidelidad que un divorcio”, expresó inicialmente la creadora de contenido.

Es de destacar que la joven barranquillera suele utilizar sus redes sociales para compartir contenido en el que habla de temas como la sexualidad, el empoderamiento de las mujeres en la actualidad, política y religión; temas que son considerados tabú y que, en ocasiones, puede generar hasta la división de familias.

Posteriormente, mencionó que en las generaciones anteriores se ponía por delante el qué dirán las personas y no primaba el factor principal de una relación, que tendría que ver con la felicidad de las dos personas que están en unión.

Y agregó: “El qué dirán estaba por encima de la felicidad. Ya las mujeres nos emancipamos de los estigmas”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y aunque en su publicación de Twitter no hace mención a la llanera, que es una de sus grandes amigas, y al noviazgo que sostuvo con Juan Duque, sus seguidores sí dieron por sentado que la barranquillera estaba haciendo referencia a este tipo de relaciones que terminan siendo amores pasajeros en la vida de las personas que los afrontan.

En el portal de chismes en el que reposa la publicación de Merlano Manzaneda, algunas de las reacciones, por el contrario, se enfocaron en el hecho de que la joven ha tenido también deslices con sus parejas y se aburre rápidamente:

“Total, si uno no está bien con una persona, no tiene porqué aguantar la vida es corta como para desperdiciar tiempo donde no es”; “bueno, pero a ti no te duran es por otra cosa”; “una cosa es no aguantar y otra cosa es lo de la liberación femenina, otra es estar de macho en macho como cambiar de calzones”, “las justificaciones de tener uno diferente cada semana”, entre otros.

A continuación, la publicación en la que Aida Victoria Merlano hace presuntamente referencia al fin de la relación de Lina Tejeiro con Juan Duque:

Aida Victoria Merlano se habría pronunciado sobre la relación que sostuvieron Lina Tejeiro y Juan Duque. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Críticas a Aida Victoria por su relación con Westcol

Desde hace algunos días se confirmó que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano sostiene una relación con el streamer conocido como Westcol. Es vista de esta situación, la joven ha decidido responder a las críticas que han depositado sus seguidores por este nuevo amorío.

“El amor es ciego y vas de mal en peor…”, le escribió una de sus seguidoras, a los que Merlano Manzaneda respondió rápidamente y con el picante que la caracteriza a la hora de sentirse atacada: “¿Cierto?… Pero en la mujer en la que yo me voy a convertir después de que yo termine con este man”.

Posteriormente, con tono sarcástico, el cual la ha caracterizado en buena parte de sus publicaciones, la mujer argumentó que quería que defendieran su “derecho a gürrear libremente”, ya que algunos le indicaron que la apariencia física del streamer no era acode a la que ella ha tenido en sus anteriores relaciones.

