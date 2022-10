Encontraron sin vida a menor que habría sido maltratado por sus padres en Santa Marta

Imagen de archivo referencial. Foto: Colprensa

El país se ha visto conmocionado en el transcurso del 2022, en múltiples ocasiones, por el asesinato de menores de edad, niños y adolescentes a manos de sus progenitores. Los dos últimos casos que mayor estupor han generado en la opinión pública han sido el ocurrido en Melgar y el actual caso que se encuentra en curso de investigación en Remedios Antioquia. Se suma a estos dos casos el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad en la ciudad de Santa Marta.

Las autoridades se encuentran trabajando para esclarece el hallazgo del cadáver de un menor de 13 años al interior de una vivienda ubicada en el sector de Gaira, más conocido como Los Cardonales, en zona urbana de Santa Marta, en la parte trasera de la Bomba Zuca. El caso fue reportado a la Policía Metropolitana de Santa Marta sobre las 9:00 de la mañana del domingo 13 de octubre.

La Policía respondió al llamado de los habitantes del sector y tras llegar al lugar, uniformados de la institución pudieron establecer que el menor se encontraba sin signos vitales, al parecer con signos de maltrato.

Sobre este caso, la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta manifestó que “es un hecho lamentable, nos encontramos investigando la situación presentada. En conjunto con la Fiscalía, Defensoría e Infancia y Adolescencia, desarrollamos las acciones pertinentes para establecer la causa real de la muerte de este niño”.

Inicialmente, se cree que el menor habría sido maltratado por sus padres, por lo que la Policía pide denunciar oportunamente estos casos para preservar la vida de los menores de edad, sobre todo en los últimos casos que se han registrado a nivel nacional, donde las principales víctimas han sido niños y adolescentes.

“Esperamos poder entregarles prontamente resultados de lo que pasó. Desde la Policía instamos a la protección de nuestros menores y pedimos que denuncien e informen cualquier situación de maltrato”, enfatizó la coronel Adriana Paz.

Los casos de maltrato contra los niños no cesan en el país, puesto que en otro caso conocido por la opinión pública, una pareja obligaba a sus siete hijos a pedir limosna en Valledupar y si no cumplían con la cuota, los maltrataban, se conoció que con crueles castigos los padres de familia se desquitaban si los menores de edad no lograban reunir el dinero que les habían exigido.

Según conocieron las autoridades, la pareja establecía tarifas a cada uno de sus hijos, un valor de dinero con el que tenían que volver a casa después de recorrer las calles pidiendo ayuda económica a las personas con las que se cruzaban. Lo peor del caso no es que los padres sometieran a sus hijos a este tipo de explotación infantil, sino que además si los menores no cumplían con su meta eran sometidos a crueles castigos.

“Según informe recibido, los menores eran utilizados por su padre biológico para explotación laboral infantil, al establecerles cuotas variables durante todos los días de la semana”, se establece en el comunicado que publicó la Fiscalía al informar que la pareja fue condenada por estos actos.

En el documento, detallaron que los menores eran víctimas de maltrato físico, verbal y psicológico, en caso de no cumplir con la cuota que les era exigida por sus progenitores. Algunos de los castigos que se conocieron y que fueron revelados por la Fiscalía eran “dormir de pies, hasta golpes con elementos contundentes como palos, cables y mangueras, toda esta situación frente a los ojos indiferentes de su madre biológica”.

