Millonarios comienza a hacer cuentas, estos son los puntos que debe sumar para clasificar a los cuadrangulares semifinales

BOGOTÁ. Julio 9 del 2022. Millonarios enfrenta a Deportivo Pasto en juego válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2022-2 en el estadío Nemesio Camacho el Campin. En la Foto: Alberto Gamero, Tecnico de Millonarios. (Colprensa - Mariano Vimos)

Millonarios FC paso de ser el equipo con mejor juego en el fútbol colombiano y tener la posibilidad de clasificarse de manera anticipada a qudarse sin ahorros y estar casi que obligado de ganar los dos partidos que le restan en el campeonato para poder jugar los Cuandragulares Semifinales de la Liga BetPlay 2022-II. Independiente Medellín y Alianza Petrolera son los rivales que le restan en la fase todos contra todos tras la derrota contra Deportes Tolima.

Ganar los dos partidos

Sumar los seis puntos en los próximo dos encuentros significaría para el conjunto dirigido por Alberto Gamero no solo clasificar la siguiente ronda sino asegurar su primer lugar en la reclasificación del año 2022, tabla que determina también la clasificación a campeonatos internacionales como lo son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Ganar los dos partidos dejaría a Millonarios con 35 puntos y una diferencia de gol positiva de al menos +11. Además, aseguraría ser cabeza de serie en uno de los grupos de la fase final y tener el famoso punto invisible.

Ganar un partido y empatar o perder el otro.

La ventaja que mantiene Millonarios en el actual torneo es que dependerá de si mismo hasta la última fecha. Una victoria lo dejaría con 32 unidades en la tabla de posiciones, número con el que será imposible quedarse por fuera debido a que el noveno en la clasificación al tener 28 puntos solo podría llegar a sumar 31 puntos.

En caso de empatar en uno de los duelos restantes no habría nada que lamentar para Alberto Gamero pues la tarea de la clasificación estaría hecha y con 33 puntos seria uno de los clubes semifinalistas.

Empatar en ambos partidos

Millonarios sumando de a un punto ante Indpendiente Medellín y Alianza Petrolera llegaría a 31 unidades y su clasificación no dependería de si mismo y pasará a depender del cruce de resultados de clubes como Independiente Medellín, Once Caldas, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Unión Magdalena e incluso Junior FC, todos con posibilidad de sumar hasta 31 puntos.

Allí lo que sería determinante sería la diferencia de gol donde el ‘embajador’ es el de mejor ventaja con +9.

Dos derrotas

De perder Millonarios su clasificación sería utópica al quedarse con 29 puntos y sus rivales tener la oportunidad de superarlo en los duelos directos que se presentarán: Independiente Medellín vs. Millonarios, Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira.

El próximo partido del equipo ‘albiazul’ será el miércoles 26 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante Independiente Medellín, el último como local en la fase de todos contra todos. Luego viajará a Barrancabermeja para cerrar contra Alianza Petrolera el domingo 30 de octubre. En la vista permanentemente está el partido contra Junior FC en la final de la Copa Colombia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención luego de haber sumado una derrota más, fueron las declaraciones entregadas por el defensa Juan Pablo Vargas y el director técnico Alberto Gamero en la rueda de prensa pospartido, ya que dejaron ver que algo no está bien en el equipo.

Por su lado el estratega samario afirmó nuevamente que el problema del Embajador no reside en lo futbolístico, dentro del campo han tenido la posesión de la pelota, han logrado imponer su juego y han cumplido con lo establecido en los entrenamientos, pero la esférica simplemente no está entrando:

“Mi pregunta es, ¿Fuimos superados por Tolima y la fecha pasada por Pereira? Lo que hicimos no era para perder. Los muchachos corren, intentan jugar. El problema no es futbolístico porque hacemos todo para hacer gol. En estos dos partidos nos llegaron tres veces y nos hacen dos goles. Hay que trabajar la ansiedad”.

Pero, por su lado, el defensor central Juan Pablo Vargas, quien tuvo que ser substituido por una dolencia en su tobillo (que al parecer únicamente se trata de un esguince), dejó entrever que lo mencionado por su entrenador no concuerda del todo, afirmando que los camerinos pueden ser ‘jodidos’ y que a veces hay mal ambiente:

“Sabemos cómo es la situación. Lo que más me duele es saber lo que pasa dentro de Millonarios. Uno ha estado en los camerinos y son jodidos, a veces hay mal ambiente y suceden cosas que no deberían pasar. Saber que nos pase esto no es agradable por lo que se vive adentro, por lo que se trabaja. No estamos cabizbajos.”

