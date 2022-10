Centro Democrático explicó por qué le dice no a la legalización de la marihuana

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En medio de un foro organizado por el partido Centro Democrático en Villavicencio, el expresidente y máximo líder de esa colectividad política, Álvaro Uribe Vélez, explicó por qué la oposición le dice no a la legalización del uso de la marihuana de forma recreativa, lo hizo por medio de una carta que contiene 15 puntos.

“Quizá esto que les voy a decir sea por viejo pero lo digo desde el corazón como padre de familia y abuelo. Son 15 puntos cortos contra la propuesta de legalizar el uso recreativo de la marihuana”, expresó Uribe en medio de su discurso en la capital del Meta.

El expresidente reconoció aspectos como que en Colombia está permitido el uso de la marihuana de forma científica, medicinal, y hasta terapéutica, también recordó que en el país no se criminaliza al consumidor por el uso de la planta con dosis personales.

Así mismo, señaló que Colombia da prioridad a la prevención y a la rehabilitación, sin embargo, el Estado ha quedado pequeño. “Se hizo un esfuerzo, apenas de mediana intensidad, para decomisar la droga”, puntualizó el líder de la derecha colombiana.

Uribe aseguró que legalizar el uso de la marihuana para un bien recreativo afectaría los derechos de los niños y adolescentes, “esto por el fácil acceso que tendrían a la planta.” Además, aseguró que científicos han asegurado que la marihuana es un depresivo y dispara esquizofrenias.

“Aumenta el mercado ilegal, induce a otras drogas, no compensa con impuestos los mayores costos en salud. El tema de la libertad, por creer que se respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se afecta el derecho prevalente de la protección de los niños”, afirmó el expresidente.

Y reiteró el exsenador: “No hay tal que el consumo respete la libertad. Conduce a la esclavitud y el ser humano, como ser social, es más propenso a no respetar los derechos de la comunidad cuando está enajenado o alienado por la droga. Se afecta el derecho y la obligación de los padres de familia en materia de educación”.

El expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 aseguró que en el momento en el que se empiece a legalizar no habrá vuelta atrás y serán problemas, que según el exsenador, no tendrán reversa y solución a futuras problemáticas. ”Con la legalización de la marihuana se abre el paso no solamente para el consumo de otras drogas, sino para que las legalicen. Las drogas son en Colombia las mayores enemigas de la selva amazónica”, afirmó.

Finalmente, Uribe aseguró que ese tipo de situaciones causan violencia y reiteró que su partido, por los motivos anteriormente abordados, no apoyaría la legalización recreativa.

“Nosotros tenemos dos opciones, quedarnos tranquilos y dejar que a nuestros jóvenes todos los días les creen más condiciones de drogadicción y que el único destino que les garanticen sea el de habitantes de la calle. Segunda opción, que sean estudiosos, estén en la cultura, en el deporte, construyan familias, que sean ciudadanos con valores, con tolerancia y constructores de cohesión social”, concluyó Uribe.

Hay que anotar que el pasado 4 de octubre, en sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia, fue aprobado en primer debate el proyecto presentado por el congresista del Partido Liberal, Carlos Ardila, para regular el uso de cannabis en mayores de edad con impuestos especiales para los entes territoriales.

El representante por el departamento de Putumayo se mostró complacido por la buena acogida de su propuesta, ya que obtuvo 31 votos a favor y apenas dos en contra.

