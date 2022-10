Por excluir a Marelen Castillo, Consejo Nacional Electoral deja en suspenso el partido de Rodolfo Hernández

Marelen Castillo denunció públicamente que el exalcalde de Bucaramanga le pasó hojas de vida para que fueran nombradas en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL@LigaGobernantes, Twitter.

Un magistrado del Consejo Nacional Electoral decretó la práctica de pruebas para resolver un recurso de reposición que presentó una ciudadana argumentando que Marelen Castillo fue excluida de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

De acuerdo con lo revelado por Semana, el magistrado Cristian Ricardo Quiróz decidió practicar las pruebas contra el acto administrativo del CNE que le dio vida a la Liga de Gobernantes Anticorrupción el 4 de agosto de 2022, porque se excluyó a la fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo.

El recurso de reposición fue presentado por la ciudadana María Camila Carrioni. En el documento que conoció el medio de comunicación, la mujer argumentó que Castillo “no había sido convocada a la asamblea de la colectividad, ni se le había permitido la participación en ella, así como tampoco en los órganos de dirección de la misma”.

Ante esta situación, Carrioni le pidió al Consejo Nacional Electoral que, de no acogerse la argumentación, “se le concediera a Marelen Castillo Torres la posibilidad de optar por la salida del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción”.

De acuerdo con el magistrado Quiroz Romero, el recurso interpuesto por María Camila Carrioni cumplió con los requisitos consagrados en el Artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido, el medio de comunicación dio a conocer que la decisión del magistrado del CNE se encuentra en el artículo sexto, en el que “solicita al Fondo Nacional de Financiación Política que deje en suspenso el giro de cualquier erogación económica a que tuviera derecho el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción”.

Esto quiere decir ,que mientras se toma una decisión de fondo, el giro de recursos que le pertenecen a la casa política por reposición de votos se congela, “hasta tanto la Sala emita un pronunciamiento de fondo sobre el presente recurso de reposición”.

María Camila Carrioni, en su recurso, le pidió a la Oficina Asesora de Comunicaciones del Consejo Nacional Electoral “que adopte las medidas pertinentes para dejar en suspenso el acceso a uso de espacios institucionales derivado de los efectos de la Resolución 3570 de 2022″.

Hay que anotar que Castillo denunció públicamente que el exalcalde de Bucaramanga le pasó hojas de vida para que fueran nombradas en su Unidad de Trabajo Legislativo. “Soy nueva en política, llevo seis meses, lo acompañé como fórmula vicepresidencial y tuve la oportunidad de llegar al Congreso. Ganarse ese derecho generó unos compromisos y unos criterios de trabajo que no compartí”

Pero esas no fueron las únicas palabras que Marelen Castillo tuvo en contra de su compañero de campaña: “A veces los puntos de vista no son los mismos. Cuando empezamos un trabajo legislativo, no se logró el trabajo en equipo, no logramos tomar decisiones conjuntas. Esa falta de trabajo en equipo nos distanció”.

