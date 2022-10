Congreso de la República acepta la renuncia de Rodolfo Hernández

Senador, Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este martes 11 de octubre, la plenaria del Senado de la República aprobó la renuncia de Rodolfo Hernández, que seguirá ocupando su curul, según dijo, hasta el próximo 25 de octubre.

“Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”, dijo en rueda de prensa tras haberse reunido con el presidente Petro.

Como se ha especulado, es posible que esté planeando lanzarse a la Gobernación de Santander, pero esto aún no se ha confirmado, y de acuerdo a lo que él mismo dijo “ahorita no está pensando en eso”, sino en “aportar algunas soluciones que yo veo que se pueden mejorar para que los colombianos vivan mejor”.

Noticia en desarrollo...

