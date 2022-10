Las jugadoras de la Selección Colombia Sub17 serán premiadas por la Federación

La Selección Colombia clasificó a la semifinal del Mundial Femenino Sub 17. Foto: FIFA Women's World Cup (@@FIFAWWC)

En las últimas horas, ha surgido una fuerte polémica desde la Federación Colombiana de Fútbol, pues el presidente de esta, Ramón Jesurún habría catalogado como “amateurs” a las jugadoras del combinado femenino Sub17, situación que fue aclarada por la organización, además de explicar el tema de premiación.

La Selección Colombia femenina Sub17 clasificó a la semifinal del mundial India 2022, esto, tras vencer a Tanzania con un contundente 3 a 0, si bien, gran parte de los colombianos celebra este importante hecho, a su vez, muestran inconformidad ante las declaraciones de Jesurún, quien respondió que los premios económicos únicamente se entregaban a jugadores “profesionales”.

En su pronunciamiento ante los micrófonos de El Universal, el presidente de la Federación aseguró que las jugadoras que representan a Colombia en la India eran una “muchachas amateurs”. Cabe resaltar que esta palabra hace referencia directa a alguien “aficionado”, sin embargo, en la Federación se asegura que lo que mencionó Ramón Jesurún había sido malinterpretado.

El dirigente expresó

“Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs”

Fue el vicepresidente de la Federación, Álvaro González, quien consideró que este hecho había sido malinterpretado. El Tiempo confirmó que el dirigente respaldó a Ramón Jesurún, destacando que este apoyaba al fútbol femenino y esperaban premiar a las deportistas.

Las jugadoras serán premiadas

Ante el revuelo causado por la declaración de Ramón Jesurún, la Federación Colombiana de Fútbol salió al paso y explicó los puntos principales del tema de la retribución a las deportistas, en este caso, aseguran que se amparan del reglamento de la FIFA, en donde destaca que las selecciones menores no son absolutas.

“La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores”, señala el comunicado.

En este caso, se argumenta que para esta categoría se realizan premiaciones simbólicas, es decir, mediante la entrega de trofeos y preseas, aclarando que esta dinámica se maneja tanto en categorías masculinas y femeninas.

El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres.

Confirmando lo expuesto por González en India, la Federación resaltó que tal como lo hicieron con el combinado patrio que participó en el mundial de Costa Rica 202, las jugadoras que están en India recibirán un premio monetario.

Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022.

El siguiente partido de la Selección Colombia será en la semifinal del Mundial Femenino Sub 17 ante Nigeria. El compromiso se disputará el próximo miércoles 26 de octubre a las 6:00 a.m. (hora colombiana) en el estadio Fatorda de la ciudad de Margao.

