Carolina Cruz habló del tiktoker que dijo que “era terrible” trabajar con ella: “Yo no me considero insoportable”

Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“¿Quién?”, preguntó bastante sorprendida la presentadora Carolina Cruz cuando uno de sus seguidores le comentó que un ‘tiktoker’ se había hecho viral en esa red social al contar que había trabajado con la vallecaucana y “era terrible”. Aunque ya han pasado varios días desde que esta persona decidió contar su anécdota compartiendo trabajo con Cruz, la también modelo se refirió a sus palabras.

Hace unos días, la presentadora vallecaucana fue el centro de una polémica luego de que una mujer se desmayara en vivo en el programa ‘Día a Día’ y Carolina Cruz no reaccionara para ayudarla rápidamente, cosa que fue criticada por muchos internautas. Ante esto, Sebastián García decidió contar su historia con la presentadora en TikTok.

El hombre comenzó explicando que conoció a la presentadora por un trabajo que realizó para una organización que prefirió no mencionar y con la cual Carolina mantenía una relación comercial. En ese entonces tenían que hacer la publicidad correspondiente y señaló que la empresaria tenía una actitud muy compleja. “Siempre que le pedíamos algo era con una cara de mierd…, así como que pereza estar aquí, pero se prendía la cámara y cambiaba”, expresó.

Ante la polémica que esto generó, en una reciente actividad de preguntas y respuestas que la presentadora realizó en su cuenta de Instagram, algunas personas le pidieron que hablara sobre eso; sin embargo, Carolina Cruz no estaba enterada de que esta persona estaba hablando de ella.

“¿Quién? ¿Un tiktoker? Ni idea porque yo no tengo TikTok entonces no sé qué pasa en esa red social”, señaló bastante sorprendida. A pesar de no saber de qué le estaban hablando la vallecaucana hizo un esfuerzo por recordar. “No sé quién es, ¿trabajó conmigo? Un tiktoker no sé porque la gente que empezó a trabajar conmigo, hace varios años, en ese entonces no existía Tiktok y creo que tuvimos mujeres, nunca he trabajado con hombres en mi empresa”.

La presentadora colombiana aseguró que no sabía de quién le estaban hablando y que ella normalmente ha trabajado solo con mujeres

Claramente por eso es que la presentadora no lo conoce ni lo recuerda, puesto que el hombre no trabajó en su empresa, sino para otra organización en la que hacían publicidad con Carolina Cruz. Luego la vallecaucana dio más palabras al respecto de este caso y señaló que algunas personas se crean ideas equivocadas de ella sin conocerla bien.

“Yo creo que para decir que una persona es insoportable en realidad debe ser porque la ha tratado, porque estuvo mucho con ella y le pareció insoportable. Entonces no me queda bien responder a eso porque, yo no me considero insoportable, pero la gente que no me conoce puede creer cualquier cosa por un chisme, un comentario o por una reacción del momento. Es muy difícil aclarar”, señaló en otra historia la presentadora.

Otros seguidores de la vallecaucana le enviaron mensajes directos con la información de la persona que estaba hablando mal de ella. “Sí anda diciendo que es un infierno trabajar contigo, yo diría que quiere fama”, le dijo una seguidora. Carolina Cruz respondió a esto dicientdo “seguro es eso!! Que le aproveche jajajaja besitos”.

captura video instagram Carolina Cruz

Por otro lado, el joven del video también aseguró que en ese empleo se trabajó con otros famosos, pero que su actitud no era ni parecida a la de la presentadora, por lo que agregó: “Solamente era ella, realmente era terrible trabajar con ella”.

También es importante recordar que tras las críticas que recibió Cruz, la misma Mary Perdomo, salió en su defensa y respaldo lo que dijo la presentadora: “¡Nunca juzguemos!, pues no sabemos qué pasa por la cabeza de cada uno (...) Definitivamente, uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos. Muchas gracias a ti y a todo el canal por socorrerme ¡Un abrazo y estoy bien!”.

SEGUIR LEYENDO: