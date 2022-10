Willer Ditta le pide pista a Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Willer Ditta anotó en el triunfo de Newell's sobre Boca Juniors

Uno de los jugadores colombianos protagonista del fin de semana fue el defensor central Willer Ditta, al servicio del Newell’s Old Boys de Rosario, con el que viene teniendo buenas actuaciones en el campeonato argentino, siendo figura de la Lepra en las últimas dos fechas.

El pasado domingo por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina, Newell’s Old Boys recibió en el Marcelo Alberto Bielsa a Boca Juniors, que es el actual líder del torneo y quería seguir ampliando la ventaja sobre sus perseguidores bajo la dirección técnica del Hugo Ibarra.

Sin embargo, las aspiraciones del Xeneize se vieron frustradas por los rosarinos, que a pesar de quedarse con un hombre menos en la primera mitad tras la expulsión de Juan Sforza, lograron revertir la situación en la parte complementaria para imponerse sin atenuantes a Boca Juniors.

Los Leprosos se fueron arriba en el marcador en apenas un minuto de transcurrido el segundo tiempo por intermedio de Juan Manuel García, que aprovechó una mala salida de los dirigidos por El Negro Ibarra para recuperar el esférico en campo propio y tras una carrera en la que no pudo ser derribado por sus adversarios puso el 1-0.

La cereza en el postre estuvo a cargo del jugador colombiano Willer Ditta, que tras un cobro de falta desde el costado derecho de Ramiro Sordo, conectó de cabeza para vencer la resistencia de Agustín Rossi y dejar las cosas 2-0 entre ambos bandos.

El futbolista de 24 años habló de su actualidad en el balompié gaucho durante una entrevista para el programa El VBAR de Caracol Radio en la que dejó claro su deseo de ser parte del proceso de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia.

En primer lugar, Willer Ditta se refirió al tanto convertido a Boca Juniors: “Ha sido un cierre con mucho más de lo que esperaba. En los últimos tres partidos ha marcado uno de los goles más significativos para lo que va de mi carrera. Es bonito vivir este presente. Queremos cerrar el año de la mejor manera: defendiendo, ganando y ahora se le suman los goles”.

“Acá en Argentina me recibieron como en casa, sentí ese calor humano y esa energía positiva ha hecho que las cosas salgan así. Trato de disfrutar y trabajar en silencio”.

Debido a su buen andar en el fútbol argentino, el ex Barranquilla FC se mostró con ganas de enfundarse la camiseta de la Tricolor que tendrá acción en noviembre en un duelo amistoso ante Paraguay que se disputará en suelo norteamericano.

“Me trajeron a jugar, me dieron la oportunidad y creyeron en mí. Por ese lado, estoy muy agradecido por la confianza. Dentro del terreno me tocaba retribuir eso y así lo he hecho, estoy satisfecho con el año que llevo. Estoy ilusionado con tener una oportunidad en la Selección, poder ser llamado, pero ya eso llegará en su momento. Yo solo seguiré trabajando y esforzándome para estar en la lista”.

Con el gol ante Boca, Willer Ditta llegó a tres tantos con la casaca de Newell’s y es el segundo que anota en línea tras convertir en la jornada anterior en el triunfo de su equipo 3-0 en condición de visitante sobre Central Córdoba el pasado 10 de octubre.

