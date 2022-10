Estos son los colombianos que más ganan en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, y en dólares

Juan Camilo Hernández es el colombiano que más gana en la MLS, su salario supera los 2 millones de dólares. Imagen tomada del Instagram de Juan Camilo Hernández.

La temporada de la Major League Socccer, una de las ligas con más prospección a futuro debido a su llamativa organización y presencia de jóvenes talentos para el futuro del fútbol, está comenzando a definirse con los Play-offs y con el torneo en sus etapas finales, nuevos detalles sobre la estadía de los colombianos en estos clubes han sido desvelados.

No es una sorpresa que en los últimos años el talento del futbolista tricolor ha captado con fuerza la atención de los principales clubes estadounidenses y el aterrizaje de estos jugadores en la MLS ha venido incrementándose de manera exponencial.

Para lograr convencer al futbolista de elegir Estados Unidos como nuevo destino de vida, estos usualmente tienen que hacer un trabajo de negociación bastante arduo, si bien son un país cuyo deporte ha ido creciendo, todavía no igualan las condiciones impuestas en el viejo continente, por lo que la carnada del anzuelo debe ser bastante atractiva y que mejor que el dinero para atraparlos.

El portal especializado en fichajes, estadísticas y avalúo del mercado futbolístico, Transfermarkt, publicó el ranking de los jugadores colombianos que más ingresos reciben en la MLS y las cifras son bastante envidiables. Los detalles financieros fueron entregados por la Major League Soccer Players Association (MLSPA), por lo que se puede confiar en que son certeros.

Este es el top 10 de colombianos que más ganan en Estados Unidos:

1. Juan Camilo Hernández - Columbus Crew - 2.8 millones de dólares (13.412.197.291 millones de pesos)

2. Yimmy Chará - Portland Timbers - 1.8 millones de dólares (8.648.330.261 millones de pesos)

3. Cristian Dájome - Vancouver Whitecaps - 815.000 dólares (3.882.747.864 millones de pesos)

4. Yeimar Gómez - Seattle Sounders - 719.000 dólares 3.425.393.515 millones de pesos colombianos

5. Diego Chará - Portland Timbers -

6. Cristian Arango - Los Ángeles F.C. - 683.000 dólares (3.253.806.115 millones de pesos colombianos)

7. Michael Barrios - Colorado Rapids - 680.000 dólaes (3.240.004.285 millones de pesos colombianos)

8. Carlos Darwin Quintero - Houston Dynamo - 661.000 dólares anuales ($3.149.340.084 millones de pesos colombianos)

9. Dylan Borrero - New England Revolution - 613.000 dólares anuales (2.921.938.096 millones de pesos colombianos)

10. Jesús Murillo - Los Ángeles F.C. - 509.000 dólares anuales ($2.425.889.055 millones de pesos colombianos)

Este jueves 20 de octubre iniciarán las semifinales de conferencia y terminarán el 23 de este mismo mes. Es importante recordar que estos encuentros son a eliminación directa, por lo que no hay partido de vuelta o marcador global. Estos son los cruces establecidos para las semifinales:

-Semifinal conferencia este: Philadelphia Union vs. F.C. Cincinnati / C.F. Montreal vs. New York F.C.

-Semifinal conferencia oeste: Los Ángeles F.C. vs. L.A Galaxy / Austin Football Club vs. F.C. Dallas

De los 23 colombianos que actualmente tienen contrato con alguno de los equipos participantes en la MLS solo 6 participarán en estas instancias finales del torneo, teniendo uno al menos la posibilidad de llegar a la gran final. Los cafeteros que podrán tener acción en estas semifinales de conferencia son: Eddie Segura, Jesús Murillo y Cristian Arango con Los Ángeles F.C.; Jáder Obrian con F.C. Dallas y Jhojan Valencia más Daniel Pereira con Austin F.C.

La final del rentado norteamericano está agendada para disputarse el 5 de noviembre, justo antes de que el mundo del fútbol se paralice con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

