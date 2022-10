Maluma se convierte en el profesor de español de Adam Levine

Maluma y Adam Levine, el divertido encuentro que tuvieron en el que el estadounidense aprendió español con el paisa.

Han pasado cerca de cuatro meses desde que el mundo del entretenimiento se sorprendió con la noticia de que Maluma realizaría una colaboración con Adam Levine, vocalista de Maroon 5. Durante este tiempo, la pareja de artistas trabajó en conjunto para que esa unión se materializara y entregar la canción Ojalá. Cabe destacar que ambos artistas compartieron en sus redes sociales un pequeño adelanto de cómo suena esta composición.

La canción en la que los dos artistas colaboran con The Rudeboyz, forma parte de un dúo urbano que nació en Medellín. A través de un video de apenas unos segundos los cuatro artistas mostraron a los fanáticos un poco de lo que se verá en la canción que estará disponible en todas las plataformas el próximo 20 de octubre.

'Ojalá', canción de Maluma, Adam Levine y The Rudeboyz

Recientemente, en medio de la promoción del tema que compuso Maluma junto a Adam Levine, el paisa publicó un video en el que se observa cómo le enseña al cantante estadounidense algunas de las palabras con las que podrá defenderse en su paso por Medellín.

“Vamos a enseñarle el slang en español con un par de palabras… O sea, palabras de medallo. Así que esta es la más importante”, mencionó Maluma antes de comenzar el tutorial para Adam Levine.

La cara de preocupación del intérprete de Payphone, Girls like you y Moves like Jagger era evidente, cuando la cámara que capturó el momento lo enfoca y hace un gesto con su rostro expresando frustración.

“Qué… Chimba…”, le dice Maluma a Levine. Mientras el artista estadounidense repite detenidamente. “¿Sabes qué significa?”, le preguntó el paisa a su colega, a lo que nuevamente el cantante queda sorprendido y dice que no.

Maluma se agarra la cabeza y le dice que es algo increíble, pero le indica que solamente está bromeando y continúa con sus lecciones. La publicación estuvo acompañada con el mensaje confirmando que este 20 de octubre se estrena el sencillo en el que estuvieron trabajando los últimos meses.

“Qué chimba parcero. #Ojalá se estrena mañana a las 3 p. m.”, con más de 120.000 likes. Cabe mencionar que Maluma desactivó los comentarios por lo que solamente se conocer que este clip ha llegado a los 2.200.000 reproducciones.

A continuación, el divertido encuentro entre Maluma y Adam Levine:

El paisa compartió una publicación para que el artista estadounidense entienda cuando le digan en español "qué chimba"

Cabe destacar que aunque en la escena musical mundial Maluma y Adam Levine son grandes referentes, esta canción es el lanzamiento de los productores paisas que conforman The Rudeboyz como artistas. Bryan Lezcano Chaverra ‘Chan El Genio’ y Kevin Mauricio Jiménez Londoño ‘Kevin ADG’ ya habían trabajado anteriormente con Maluma en la producción de éxitos musicales como ‘Hawaii’, ‘Felices los 4′, ‘Borró Cassette’ y ‘Chantaje’, pero ahora quisieron hacerlo partícipe de este nuevo comienzo para ellos.

En ese panel Lezcano y Jiménez revelaron que para lograr esta maravillosa colaboración lo que hicieron fue contactar al colaborador de Adam Levine, J Kash, quien junto al vocalista de Maroon 5, The Rudeboyz y Lex Borrero crearon lo que ahora se va a conocer como ‘Ojalá’. Después invitaron la ídolo paisa, Juan Luis Londoño a que se uniera a esta idea.

‘Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir y ojalá lo mismo me pase a mí, ojalá nunca me olvide de ti’, es lo que cantan Maluma y Adam Levine en el adelanto publicado en redes sociales, la primera vez que los fanáticos del estadounidense lo escuchan cantando en español.

