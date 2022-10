Maluma y Marc Anthony protagonizan emotivo reencuentro en Perú: “Gracias por enseñarme el camino de la vida”

CORAL GABLES, FL - JULY 06: Maluma and Marc Anthony perform on stage during Univision's "Premios Juventud" 2017 Celebrates The Hottest Musical Artists And Young Latinos Change-Makers at Watsco Center on July 6, 2017 in Coral Gables, Florida. Rodrigo Varela/Getty Images for Univision/AFP

A lo largo de los años los artistas musicales Maluma y Marc Anthony han demostrado en cada oportunidad que tienen de estar juntos la gran amistad que han construido. Recientemente, los dos famosos se encontraron en una escenario en Quito, Perú, y allí una vez más dejaron en evidencia ante miles de fanáticos el amor que hay entre los dos.

El emotivo momento entre el colombiano y el boricua se dio el pasado 9 de octubre en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, en donde Marc Anthony tenía su concierto e invitó a Maluma para que hiciera parte de su presentación en medio de su gira con ‘Volviendo tour’. Sin embargo, un video del momento en el que los dos están sobre el escenario se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas.

La grabación -que se ha hecho viral en redes sociales y visto desde diferentes ángulos que grabaron los asistentes al evento- muestra a Juan Luis Londoño, más conocido en la escena musical como Maluma, sobre el escenario al que fue invitado por el boricua. Pero antes de cantar el colombiano decide dedicarle unas emocionantes palabras a su colega.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado ha sido de corazón, te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por hacer parte de mi vida cabrón y por enseñarme tantas cosas. Te quiero dar una abrazo”, dijo Maluma sobre la tarima frente a miles de fanáticos del cantante boricua.

Entonces entre los gritos del público, Marc Anthony aparece en escena y Maluma atraviesa todo el escenario para darle un abrazo. Los colegas se estrechan en un tierno abrazo que conmueve a los fanáticos de los dos y que ha generado tendencia en las redes sociales.

Además del abrazo, en dos ocasiones Maluma besa en la mejilla a Marc Anthony y se ve que los dos artistas hablan entre ellos, pero dicha conversación quedó entre ellos porque estaban sin micrófono. En medio de ese momento al colombiano se le ve bastante conmovido por lo que quien está grabando desde el público dice “parece que van a llorar”.

Cuando deshacen el abrazo el artista paisa regresa hasta su micrófono, pero Marc Anthony lo sorprende arrodillándose ante él y haciendo una ovasión a manera de respeto por el intérprete de ‘Hawái’, ‘Felices los 4′, ‘Borró cassette’, entre otros éxitos del género urbano.

Vea aquí el abrazo, los besos y la ovasión entre Maluma y Marc Anthony en Perú:

Con sus acciones, una vez más, el colombiano y el puertorriqueño demostraron la admiración que hay entre los dos. Mientras el boricua de 54 años le ha dado grandes enseñanzas a Maluma en medio de su carrera artística y la vida, el cantante urbano de 28 años es admirado por su colega Marc Anthony.

Tras este especial momento en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, los artistas siguieron juntos en una nueva presentación en Guayaquil en el estadio Modelo Alberto Spencer. Sin embargo, en ese concierto cada artista hizo su presentación por separado y los asustentes se perdieron la oportunidad de verlos juntos interpretando ‘Felices los 4′ en versión salsa.

“Como cuando uno ama a alguien de verdad en esta tierra… nada más…”, “Esto se descontroló”, “Símbolo de admiración y respeto”, se lee en algunos comentarios que ha recibido el video en diferentes redes sociales.

Cabe resaltar que esta amistad entre Maluma y Marc Anthony ha sido retratada en sus redes sociales desde mediados de 2017, cuando ambos publicaron imágenes juntos y se ve al puertorriqueño besar en la mejilla al colombiano. “Anoche con mi amigo #Maluma en el backstage antes de la presentación en la Ciudad de #México. #Gira2017″, escribió el cantante estadounidense de origen puertorriqueño en la descripción de la publicación.

