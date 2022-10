Fedegán prepara un “documento técnico” de cara a la compra de tres millones de hectáreas de tierra que le hará el Estado

El pasado 8 de octubre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el de Fedegán, José Félix Lafaurie, firmaron un acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Estado a los ganaderos. FOTO: Presidencia de Colombia

El pasado 8 de octubre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, firmaron un histórico acuerdo para que el Estado le compre tres millones de hectáreas de tierra a ganaderos con el fin de poner en marcha la Reforma Rural Integral.

En el marco del cumplimiento de dicho acuerdo, Lafaurie presentó hace pocos días un texto titulado ‘Tierras, más allá de la compra’ que se conoció en el gremio ganadero y en el cual destacó esta operación comercial que hará el Gobierno nacional para que el Ministerio de Agricultura le entregue estas hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto.

Lafaurie dijo que este anuncio fue “bien recibido por el país” y resaltó el agradecimiento que recibió por parte de la ministra Cecilia López, muy a pesar de que en muchas ocasiones ha mostrado su desacuerdo con el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las extintas Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Al respecto, señaló que pese a la buena noticia, no faltaron insultos tanto a él como al Gobierno Petro: “a la ministra porque, en un gesto de cortesía, me dio las gracias (...) Al Gobierno, porque, siendo de izquierda, no debería negociar con un gremio caracterizado como ‘de derecha’, y a ambos, Gobierno y Fedegán, por lanzar una promesa imposible y populista, un engaño”.

En desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: