Enrique Gómez arremetió en contra de Gustavo Bolívar tras comentarios sobre César Gaviria: “También es un vendepatrias”

Las palabras de Gustavo Bolívar en contra del expresidente César Gaviria por su rechazo a la reforma tributaria no pasaron desapercibidas y siguen generando eco en la actualidad política del país. Ahora fue el excandidato presidencial, Enrique Gómez, el que replicó lo mencionado por el legislador del Pacto Histórico y lo llamó a él, “un vendepatrias”.

La forma de recaudo propuesta por el gobierno de Gustavo Petro y la cual fue realizada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se convirtió en uno de los temas más discutidos y que generó comentarios de toda índole, llegando a ser la gran brecha de distanciamiento entre gobierno y oposición. La reforma tributaria fue aprobada en su primer debate por las comisiones terceras de Senado y Cámara, sin embargo, en su segundo debate podrían aparecer más opositores.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional es uno de los miembros de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y ha mantenido una postura férrea con respecto a algunas situaciones que se vienen presentando en el mandato del exalcalde de Bogotá, también ha cuestionado algunos de los proyectos que buscan implementar desde su gabinete ministerial. Gómez utilizó sus redes sociales para responderle a Bolívar, lo llamó vendepatrias y aseguró que él, “hace acuerdos con Santismo, Gavirismo y Samperismo”.

Enrique Gómez afirmó en su cuenta oficial de Twitter, “que libretos tan flojos los vienen embutiendo desde el encuentro en Florencia: peleas fingidas, distanciamientos, posturas supuestamente distintas. A Gustavo Bolívar alguien debería recordarle que también es un vendepatrias, hace acuerdos con: Santismo, gavirismo y samperismo”.

Sobre la reforma tributaria, hace algunos días el excandidato presidencial mencionó que, “Ocampo y Petro deben cambiar de libreto, o pedirle a Bolívar que les escriba algo más creativo. El cuento del tire y afloje fingiendo una puja interna es infantil”.

¿Qué le dijo Gustavo Bolívar a César Gaviria?

Este miércoles 19 de octubre se llevará a cabo una reunión en la que el expresidente César Gaviria le dará a conocer a los miembros del Partido Liberal las razones por las que no deberían apoyar la reforma tributaria del gobierno Petro. De acuerdo con W Radio, una de las razones es que en “tiempos de recesión” la tributaria podría llegar a ser, “extremadamente severa”. Incluso manifiestan que él, “no votaría por esa reforma”.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por el senador Gustavo Bolívar, quien en varias ocasiones ha manifestado su apoyo a la reforma tributaria, criticó la postura tomada por el líder del Partido Liberal e incluso aseguró que una de las razones por las que sucedería esto es porque es socio de una “empresa offshore de hidrocarburos” y por esta razón lo llamó “vendepatria”.

“Gaviria: “no votaría la tributaria”. Obvio, es socio de “MC2 International” empresa offShore de hidrocarburos con sede en Panamá que contrata con Ecopetrol según #Pandorapapers Su ambición le impide pensar en millones de excluidos por defender intereses mezquinos. ¡Vendepatria!”, aseguró Gustavo Bolívar.

El senador del Pacto Histórico ha sido blanco de críticas en varias oportunidades e incluso afirmó que algunas personas le han dicho que él no es político. Sobre esto, el parlamentario afirmó que, “si ser político es callar lo que uno piensa, permitir que los poderes avasallen la razón sin decir nada, saludar al adversario e incluso a los compañeros con un cuchillo escondido. No me importa serlo”.

