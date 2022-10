Por qué Piqué tendría que jugar con un logo de Shakira en su camiseta en el próximo partido

Shakira lanzará canción y el Barcelona la promocionaría en sus prendas de vestir.

El equipo español, Barcelona F.C podría tener alguna imagen referente a la cantante colombiana Shakira, pues tras el más reciente acuerdo de patrocinio que han firmado la plataforma de música streaming, Sportify, la promoción de nuevos lanzamientos podrían estar acompañados por imágenes que destaquen a los artistas.

En este caso en específico, causa revuelo que esto suceda, pues la separación de Shakira y el defensor del Barcelona, Gerard Piqué no deja de ser noticia con cada cosa que pasa. Esta vez Piqué es el centro de las notas de prensa dado que el futbolista tendría que portar el uniforme del equipo, probablemente, con una imagen de su expareja, pues la artista barranquillera hará el lanzamiento de su más reciente producción musical denominada ‘Monotonía’, la cual saldrá en la plataforma este miércoles a nivel global.

Aunque no es algo oficial, se prevé que sea una gran posibilidad teniendo en cuenta que en el pasado encuentro contra el Real Madrid todo el conjunto catalán llevó una camiseta en la que se veía una imagen referente al lanzamiento del nuevo trabajo del artista Drake, lo que hace pensar que con Shakira sucederá igual.

La noticia ha causado revuelo, pues este año ha sido bastante mediático para la expareja gracias a su divorcio y los pormenores por los cuales se dieron, además de los detalles de cómo ha terminado todo para los dos famosos y lo que que acontece con sus hijos, a quienes en su momento pidieron cautela a los medios para proteger la reputación de los menores.

No obstante, a pesar de no ser, quizás, tan cómodo para el deportista, no tiene mucha opción, pues Spotify se ha convertido en uno de los más importantes inversionistas de la escuadra ‘blaugrana’, al punto de que el legendario estadio del equipo pasó a denominarse Spotify Camp Nou.

Tanto Piqué como Shakira han tenido que lidiar con los medios de comunicación que no los quieren perder de vista en cada paso que dan en sus vidas personales. Incluso la misma afición del conjunto Barcelona ha participado en el caso con chiflidos y comentarios desde la tribuna refiriéndose a Shakira, algunas de esas veces con la canción ‘Te Felicito’, la cual salió en medio de la polémica de sus separación.

Mientras tanto, las redes sociales se llenan de solidaridad con Shakira por el momento que está viviendo en este momento de su vida, que aunque a nivel musical no baja, en lo personal la misma cafetera se ha mostrado sensible, aunque reflexiva con su situación emocional actual. Aún así muchos fans esperan con ansias el lanzamiento de la nueva canción de la estrella colombiana, la cual ya ha conquistado diferentes idiomas y culturas, incluso se rumora de la posibilidad de que pueda estar en el Mundial de Fútbol de Qatar que arrancará este 20 de noviembre y irá hasta el 18 de diciembre, falta por confirmarse, pero la artista estaría con J Balvin.

