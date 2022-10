La Liendra respondió a quienes le criticaron sus tenis de 1.200 dólares: “Me dicen que parecen una plancha a vapor”

La Liendra responde a críticas por sus tenis de 1.200 dólares: “Me dicen que parecen una plancha al vapor”. Foto: Instagram @la_liendraa

Como es costumbre en La Liendra, el creador de contenido gusta de mostrar sus lujosos automóviles, sus apartamentos y hasta los costosos zapatos que se compra, como fue el caso más reciente. De este modo, durante el último tiempo el influenciador quindiano estuvo de viaje por Nueva York, Estados Unidos. Estando allí visitó algunas tiendas de ropa y calzado y había mostrado su interés por unos tenis.

Ya una vez estuvo de regreso en Colombia, Mauricio Gómez (su nombre de pila) compartió algunas fotografías en las que posa muy feliz con sus nuevos zapatos, marca Balmain.

Sin embargo, al parecer su nueva adquisición en calzado no gustó a gran de parte de sus seguidores, puesto que desde sus Historias en Instagram el creador de contenido se refirió a las críticas que le han llegado. Fue así que comenzó por expresar: “Ay, ya me empezaron a criticar mis zapatos: que parecen unos transmilenios, que parecen una plancha al vapor, pero ¿y qué? a mí, la verdad, me encantan”

Ahora, ante tal panorama, el quindiano quiso dejarle una encuesta a su comunidad en Instagram respecto de si estarían dispuestos a comprarse dichos zapatos, que tuvieron un valor de 1.200 dólares.

“Pregunta seria: ¿a usted le gustan? ¿usted se los compraría? A mí me encantan, me fascinaron, me gustan, tienen como un diseño futurista, no se sienten para nada pesados, me gustan demasiado. La pregunta es: ¿usted se los compraría? les voy a decir el precio, pero porque les estoy haciendo la encuesta, a mí me costaron 1.200 dólares, hoy en día eso es muy caro por el cambio del dólar, pero a mí me parece que tienen un precio justo”.

En cuanto al “precio justo” que La Liendra considera tienen sus zapatos, quiso destacar que piensa esto en vista del alto valor que tienen otros tenis. “Obviamente es un precio elevado, pero es que hay zapatos de 3 mil, 4 mil dólares”.

Solo queda esperar si el influenciador colombiano revela el resultado de su encuesta, aunque a juzgar por las críticas probablemente serían más los usuarios que se abstendrían de comprar los tenis.

Aquí el video de lo compartido por La Liendra sobre sus nuevos zapatos:

La Liendra responde a críticas por sus tenis de 1.200 dólares: “Me dicen que parecen una plancha al vapor”

Así le contestó La Liendra a seguidor que le pidió un millonario préstamo:

El pasado domingo 16 de octubre La Liendra usó sus Historias de Instagram para dar respuesta a los diferentes interrogantes que sus seguidores tienen sobre él, sin embargo, en medio de estas rondas de preguntas que el quindiano suele hacer con su comunidad en dicha red social, también se pueden encontrar algunas solicitudes que le hacen: por ejemplo, hubo un usuario(a) que le pidió al creador de contenido un préstamo por 30 millones de pesos para poder comprarse un automóvil.

Ante el comentario de su seguidor(a), Mauricio Gómez quiso responder con algo de sarcasmo, fue así que comenzó por expresar: “Papi, hágale, de una. Mándeme la cuenta de banco, número de cédula... Mejor no me mande esos datos, mejor mándeme el carro que usted quiere y yo lo compro de una vez, yo le saco el SOAT, si no tiene licencia ni tampoco pase, yo también se los saco y dígame dónde vive y yo se lo llevo”. Aquí el video completo de lo expresado por el creador de contenido:

Así le contestó La Liendra a seguidor que le pidió un millonario préstamo

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: