Jorge Luis Pinto habló de lo que planea para el futuro del Deportivo Cali: “Vamos a cambiar y queremos cambiar”

El Deportivo Cali empató nuevamente en la Liga BetPlay, esta vez ante Once Caldas en la fecha 18 de la competición colombiana. El técnico Jorge Luis Pinto analizó lo sucedido en Palmaseca y pese a que los resultados no son lo mejores, se muestra tranquilo por el rendimiento de sus jugadores.

El juego que se llevó a cabo en el estadio Deportivo Cali empezó con los ‘azucareros’ generando presión alta y creando algunas opciones de gol. Kevin Velasco anotó el primero del partido al minuto 20, sin embargo, sobre el final de la primera parte Edward López marcó el empate al 45+1′ desde el punto penal.

Con este resultado el Deportivo Cali se mantiene como penúltimo de la clasificación con 13 puntos y sus dos últimas salidas serán ante Independiente Santa Fe el próximo sábado 22 de octubre en El Campín y Patriotas el 30 de octubre en Palmaseca.

“Estamos en un período de observación”

La situación actual del Deportivo Cali no es algo que pase desapercibido en el fútbol nacional, ya que es uno de los clubes que suele estar disputando un cupo entre los ocho clasificados, sin embargo, los malos resultados en el pasado certamen y en el que se encuentran compitiendo actualmente encendieron las alarmas y la llegada de Jorge Luis Pinto apaciguó un poco la emergencia y desde su llegada el equipo no ha perdido.

El técnico santandereano se refirió a lo sucedido en el último partido y realizó un balance de lo ocurrido. “Hay detalles colectivos, hay detalles de acción individual que a veces cuestan. Estamos trabajando, hoy me voy contento porque tuvimos múltiples opciones de gol, eso es clave. En otro partido no habíamos tenido tantas: contra América de Cali ganamos pero no tuvimos tantas; en Rionegro tuvimos algunas pero no fueron tantas y hoy sí tuvimos opciones de gol para ganar el partido”.

Pinto también destacó algunos de los aspectos que más le gustan de su equipo y afirmó que, “hoy encontramos acciones en las que salen jugando muy bien. Además, tuvimos la mayoría de veces un equipo corto, no queremos un equipo partido. Buscamos reducir los espacios al rival. En ataque lo hicimos con claridad y bastante riesgo, sin embargo, nos falta más fútbol, ser mejores en el desequilibrio y en el mano a mano”.

Una de las preguntas más frecuentes en los hinchas del Deportivo Cali es sobre el futuro del equipo en cuanto a jugadores que podrían salir y quiénes serían los que mantendría en la base el entrenador del club. Sobre esto, Pinto afirmó, “nosotros estamos avanzando, hay que dejar que se suelten unos jugadores, verlos todavía. Faltan dos partidos y espero que alguno que no haya podido jugar conmigo, pueda ponerlo. Así, puedo decir si se queda, si se va a préstamo. Todavía no hay decisiones sobre eso, estamos en un período de observación. Eso lo dirá el tiempo”.

El entrenador reveló que le mencionó una palabra “trascendental en el comportamiento del ser humano” al grupo con el fin de que entendieran la situación que se viene presentando y lo que necesitan a futuro. “la palabra cambio. Vamos a cambiar, queremos cambiar y yo les propongo eso. Miremos cosas de trabajo, de competencia, de formas de vida y eso lo han aceptado. Seguiremos cambiando algunas cosas, pero necesitamos cambiar para bien y en eso estamos metidos todos los del equipo, esa la palabra para fundamental: cambiar”.

