Ivan Arboleda, arquero de selección Colombia, finalmente solucionó su situación en España y este sería su futuro

Arboleda llegó a Rayo Vallecano en 2021, procedente de Banfield de Argentina

El futuro de Iván Arboleda, portero con proceso en la selección Colombia, comienza a aclararse luego de su opaco paso por el fútbol de Europa. El hasta hace unos días jugador del Rayo Vallecano, donde compartió camerino con Radamel Falcao, publicó un comunicado en sus redes sociales donde confirmó que logró rescindir su contrato con el club de la liga de España y que a partir de este momento es jugador libre.

“Por medio de la presente quería comunicar que entre el Club el Rayo Vallecano y yo hemos logrado llegar a mutuo acuerdo de la rescisión de mi contrato.

Quiero agradecer por la oportunidad, a toda la hinchada del Rayo y también de Newell’s por el apoyo y la comprensión brindada en este tiempo. Sé que ustedes pudieron entender lo que me tocó pasar y el porqué de mis actos, siempre intenté hacer lo mejor.

Comienzo un nuevo camino y me siento mejor que nunca para recorrerlo. Gracias a Dios”, dice el comunicado del portero de 26 años.

El último club del portero colombiano fue Newell’s Old Boys de Argentina en donde jugó cedido por el Rayo Vallecano pero en contra de su voluntad según comentó en una entrevista. Previo a esto tuvo una importante paso por Banfield, en donde completó 87 partidos, entre Liga Argentina, Copa Argentina y Copas Internacionales, lo cual le valió para ser considerado en procesos de selección Colombia.

Ahora, el futuro de Iván Arboleda estaría en el fútbol colombiano donde dos clubes han preguntado las condiciones para hacerse a sus servicios. Se trata de Deportes Tolima y Deportivo Cali, sin embargo la puja la estaría dominando el club vallecaucano quien también consultó por Jose Luis Chunga, ahora portero de Alianza Petrolera y quien hace unas temporadas también fue pretendido por el equipo ahora dirigido por Jorge Luis Pinto.

Iván Arboleda habló sobre su conflicto con el Rayo Vallecano: “Me trajeron engañado”

Una entrevista reciente con ‘El VBar’ de Caracol Radio permitió conocer nuevos detalles de lo sucedido. El nariñense contó que, en su momento, el club de Madrid impidió que pudiera irse en préstamo a otros clubes para sumar minutos e interfirió para que pudiera llegar a Atlético Nacional a inicios del 2022.

Arboleda se refirió inicialmente a Horacio Rossi, representante argentino que lo llevó a Europa. “Me trae a ser el tercer portero, nunca me dijeron eso. Solo fue que venía a pelear. Nunca me tuvo en cuenta el técnico. Era una motivación estar en Europa, estar a disposición de mis compañeros. Al ver que después hubo COVID y ver que era la ultima opción, me di cuenta que así tratara no iba a jugar”, comentó.

Según pudo establecer el diario Marca, el Rayo Vallecano no le consignaban el salario al colombiano desde enero del presente año, lo cual motivó al jugador de fútbol y a su equipo de abogados a entablar una denuncia contra el equipo., “Llevo 5 días en Madrid, no sé nada de Rayo, me han tratado como un delincuente con mi plata, mi dinero, mi familia. Estoy en un piso pagando alquiler con el apoyo de mi familia”, agregó en su momento Arboleda.

