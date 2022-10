Álvaro Montero descartó que en la interna de Millonarios exista división

Álvaro Montero espera darle a la hinchada de Millonarios un título antes de culminar el 2022. Foto: Millonarios FC

En la Liga BetPlay Dimayor II, Millonarios vive actualmente un bajón futbolístico, puesto que el conjunto capitalino acumula cuatro partidos sin ganar en el rentado local. Aun así, los dirigidos por Alberto Gamero se mantienen en la segunda casilla del campeonato y están a una victoria de confirmar su clasificación a los cuadrangulares.

Por la fecha 18 de la liga, Millonarios igualó sin goles ante Patriotas Boyacá en el Nemesio Camacho El Campín que tuvo un polémico arbitraje de la mano del juez Diego Alejandro Ruiz, que no pitó una pena máxima contra Daniel Ruiz que hubiese cortado la mala racha del conjunto Embajador.

La noticia de aquel encuentro en el Coloso de la 57, fue el descenso a la segunda división del fútbol colombiano de Patriotas Boyacá, que tras 11 en la primera categoría, en 2023 jugará en el Torneo BetPlay tras la mala campaña en la liga en la que no pudo enderezar el camino.

Una vez finalizado el juego, el entrenador Albiazul no dudo en quejarse por las decisiones de la terna encargada de impartir justicia en el Campín el pasado domingo: “Yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta de que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Es para el fútbol, es duro. No sabe ni a quién creerle. Se puede equivocar, pero si se equivoca con una pantalla”.

Una de las figuras de este Millonario es el portero Álvaro Montero, que es el bastión de seguridad de Gamero en el arco, y habló en el programa el VBAR Caracol de Caracol Radio sobre el presente de su escuadra.

Debido al bache futbolístico por el que pasa el cuadro bogotano, se han tejido versiones sobre una división en la interna del plantel, lo que Montero descartó por completo.

“Están totalmente equivocados. Cuando se hacen la cosa bien, se le busca el punto negro de la situación. Si tiene algo este grupo es que es muy unido, tiene un muy buen líder como es Maca (Silva) que le presta atención a todos los aspectos que genera ser capitán y más porque ama y vive el día a día en el club. En general, todos los jugadores que hacemos parte de la institución estamos con un objetivo claro, que es liderado por el profe, le creemos. Después de ahí, las personas pueden decir lo que quieran que internamente estamos blindados”.

Así mismo, el ex Deportes Tolima afirmó que el equipo está con los pies en la tierra y que espera hacer valer su condición de “favorito” para bordar la tan ansiada estrella 16 en el escudo de Millonarios.

“Somos conscientes de eso, es algo que Millonarios ha construido, ese respeto de los clubes como en su momento lo tuvo Nacional y Santa Fe. Son etapas que ahora vive el club y el profe nos ha forjado que tenemos que competir siempre”.

Millonarios es escolta del líder Deportivo Pasto y tiene dos partidos menos en la liga. Este miércoles la escuadra capitalina se medirá en condición de local ante el Deportivo Pereira, juego correspondiente a la fecha 16 desde las 6:00 p.m. con trasmisión de Win Sports +.

