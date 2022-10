Cintia Cossio y el sinsabor que tuvo en concierto de Daddy Yankee

Cintia Cossio, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @soycintiacossio

Como parte de su gira bautizada con el nombre, ‘La última vuelta world tour’, Daddy Yankee hizo sonar su música en tres ciudades de Colombia: Cali, Bogotá y Medellín. Respecto de la ciudad de la eterna primavera, fueron tres los conciertos programados por el cantante urbano puertorriqueño, dos de ellos se desarrollaron el pasado 14 y 15 de octubre, y ahora solo resta el de este domingo 16, el cual seguramente será tan exitoso como los anteriores.

De este modo, varias fueron las celebridades colombianas que hicieron acto de presencia en los diferentes espectáculos que el boricua ofreció en el país, por ejemplo, Cintia Cossio asistió a uno de los shows en Medellín. Sin embargo, aunque la creadora de contenido dio cuenta de que se divirtió en el concierto, no pudo evitar manifestar su sinsabor por el repertorio elegido por Daddy Yankee, enfocado más en sus canciones nuevas que en sus antiguos éxitos.

Así las cosas, desde sus Historias de Instagram la influenciadora paisa redactó: “Jhoan no quiso venir al concierto y, la verdad, no se perdió de nada. Creí que iba a cantar las vieja guardia y no, la mayoría de canciones fueron las nuevas”. Vale aclarar que Cossio se refirió a su esposo Jhoan López, quien también se desempeña como creador de contenido y con quien sostiene una relación sentimental desde hace diez años aproximadamente.

Empero, dejando de lado su aparente decepción musical con el repertorio, la influenciadora en otra InstaStorie también escribió: “Igual me la soyé, yo me soyo en donde sea”; y se dejó ver bailando y cantando algunos de los temas.

En cuanto a las canciones entonadas por Daddy Yankee en ‘La última vuelta world tour’, figuran: ‘Campeón’, ‘Gasolina’, ‘Problema’, ‘Dura’, ‘Con calma’, ‘Machucando’, ‘Lo que pasó, pasó', ‘Hot’, ‘La despedida’, ‘Lokita’, ‘Somos de calle’, ‘Sal y perrea’, ‘Tu príncipe’, ‘China’, entre varias más.

Además de Cintia Cossio, su hermano Yeferson Cossio (influenciador) también asistió al concierto. Y, otras famosas como Aida Victoria Merlano (influenciadora barranquillera) y Lina Tejeiro (actriz llanera) también fueron a ver al reguetonero puertorriqueño. No sobra mencionar que sus shows en Medellín se desarrollaron en el Estadio Atanasio Girardot.

Cintia Cossio habló sobre la falsedad en las redes sociales: “se convirtieron en la nueva televisión”

Muchas son las celebridades colombianas que han salido a hablar públicamente de las vidas falsas que se ven en las redes sociales, de aquellas personas que se venden como lo que no son, de la imagen errónea que muchas personas se hacen sobre otras por cuenta de sus publicaciones en este tipo de plataformas y demás de temas de este estilo. Y, una de las últimas figuras del entretenimiento nacional en hablar sobre este asunto fue Cintia Cossio.

Entonces, desde sus Historias de Instagram la influenciadora se dejó ver en compañía de su hermana menor, Gisela. Posteriormente, se refirió a los negativos comentarios que algunos usuarios le han hecho a su hermana, lo que dio paso para que Cintia desarrollara una reflexión en torno a toda la falsedad que se puede encontrar en las redes.

Vale mencionar que, a diferencia de sus hemanos mayores, Gisela no es creadora de contenido.

