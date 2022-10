Rafael Santos Borré asiste en la goleada de Eintracht Frankfurt sobre Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt goleó al Bayer Leverkusen. El colombiano asistió a Lucas Alario. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach .

Rafael Santos Borré no está pasando por su mejor momento en el Eintracht Frankfurt, el jugador colombiano no está teniendo muchos minutos en el campo de juego y ya habría expresado su inconformidad con el técnico, quien aseguró en rueda de prensa que tendría una charla con él. Sin embargo, las cosas no fueron diferentes ya que Oliver Glasner optó por Kolo Mauni en ataque y solo le dio unos pocos minutos en la goleada ante Leverkusen.

El equipo del colombiano se impuso 5-1 sobre los dirigidos por Xabi Alonso con un doblete de Daichi Kamada y goles de Randal Kolo Mauni, Jesper Lindstrom y Lucas Alario, quien fue asistido por Rafael Santos Borré. El descuento para el Bayer Leverkusen llegó a través de Piero Hincapié. Este es el décimo juego para el delantero colombiano en el club alemán, sin embargo, solo ha sido titular en cuatro de ellos.

Con este resultado ahora el Eintracht Frankfurt se ubica parcialmente en la cuarta casilla de la clasificación de la Bundesliga con 17 puntos y a solo tres de Unión Berlín que es el líder. El siguiente partido para el equipo que es dirigido por Oliver Glasner será ante el Borussia Mönchengladbach el próximo sábado 22 de octubre a las 11:30 a.m. (hora colombiana).

Esto le puede interesar: Rafael Santos Borré no estaría feliz en Frankfurt y los rumores lo sitúan de regreso en España

Kamada anotó doblete en la goleada del Eintracht Frankfurt, Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Kamada adelanta a Frankfurt en la primera parte

El encuentro tuvo un marco impresionante por los hinchas que asistieron masivamente Deutsche Bank Park para apoyar al Eintracht Frankfurt que buscaba mantenerse en la parte alta de la clasificación, al frente tenían al Bayer Leverkusen, equipo que llegó al duelo con la necesidad de sumar tres puntos que le permitieran salir de la parte baja de la clasificación. El duelo comenzó pausado y muy disputado en el medio campo, no obstante. eran los locales los que se mostraban más intensos en ataque.

Mario Götze tuvo la primera oportunidad de gol al minuto 4 con un remate cruzado que se fue desviado por muy poco, minutos después fue el turno para Kolo Muani que disparó con potencia pero el balón se fue de largo. Eintracht Frankfurt siguió insistiendo en la ofensiva, mientras que Leverkusen aguantó en su área y apostó por transiciones rápidas de defensa a ataque a través de Moussa Diaby que lo intentó en algunas oportunidades.

Cuando todo parecía indicar que el empate permanecería en el marcador, al 45+1′ el jugador Jesper Lindstrom sufrió una falta en el área por Edmond Tapsoba y el árbitro decretó penal. El jugador Kolo Mauni fue el encargado de cobrar, remató con potencia pero el esférico fue atajado por Lukáš Hrádecký, sin embargo, el VAR decretó que hubo invasión en el área, por lo que se repitió el penal y en esta ocasión Daicho Kamada marcó el primero del partido. El juego se fue al descanso con Eintracht Frankfurt con la ventaja.

Esto le puede interesar: Cómo les fue a los colombianos con Marcelo Gallardo en River: Rafael Borré es el máximo goleador de su era

El equipo de Oliver Glasner se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach .

Santos Borré asiste y Frankfurt aplasta al Leverkusen

En la segunda parte el técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, optó por Amiri y Demirbay en el campo de juego e ingresaron por Paulinho y Aranguiz. La visita mostró una nueva cara, mucho más agresivo en ataque y al 56′ empató el partido con un tanto de Piero Hincapié que de cabeza sorprendió al portero Trapp. Sin embargo, la alegría no duró mucho ya que dos minutos después, Kolo Mauní, anotó el segundo para el Eintracht.

Al 65′un error en salida en el Bayer Leverkusen fue aprovechado por Jesper Lindstrom que se escapó con el esférico, llegó hasta los últimos metros al encuentro mano a mano con el guardameta y con toque muy sutil picó el balón por encima del portero y sumó el tercero del partido. ¡Qué golazo!. La situación se complicó para el equipo de Xabi Alonso que no reaccionó.

Al 71′ Hincapié salió expulsado tras ver una segunda amarilla luego de una falta en el área. Kamada volvió a cobrar y marcó el 4-1 parcial. Una goleada que llenó de alegría a los hinchas que estaban presentes., Al minuto 77 el técnico del Frankfurt le dio minutos a Rafael Santos Borré que ingresó al campo de juego para sustituir a Jesper Lindstrom. El colombiano trató de generar ofensivo y sobre el 86′ el colombiano recibió una pelota en el área y filtró la pelota para que Lucas Alario hiciera cumplir la ley del ex. Gol del argentino con asistencia del colombiano. El partido llegó a los 90′, Eintracht goleó y el colombiano asistió.

SEGUIR LEYENDO: