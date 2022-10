Carlos Antonio Vélez y Rafael Santos Borré siguen de pelea luego de que el jugador le obligara a retractarse

Continúa la pelea entre Carlos Antonio Vélez y Rafael Santos Borré luego de que el jugador le obligara a retractarse (Archivo)

La disputa entre el periodista Carlos Antonio Vélez y el jugador de la selección Colombia Rafael Santos Borré, parece estar lejos de llegar a su fin, pese a que en instancias legales el director de Planeta Fútbol de Antena 2 fue obligado a retractarse de unas declaraciones emitidas en este mismo programa durante el viernes 29 de julio del presente año. La polémica se reavivó en el espacio llamado Palabras Mayores de la emisión del lunes 10 de octubre.

Pese a que el 7 de octubre del presente año, Vélez emitió la rectificación de la noticia, las reacciones ha esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá no cesan. El analista deportivo hizo especial énfasis en su derecho a la libre expresión y citó el artículo 20 de la Constitución de la República de Colombia. En cinco puntos al inició de su editorial dejó claro lo que pensaba sobre lo acontecido días atrás:

“1. Las informaciones que aquí doy, y hablo a nombre propio, tienen sustento. Todo lo que informe tiene prueba, eso si, protejo y protegeré la fuente porque la ley me ampara.

2. Las opiniones, que son distintas a la información, son libres. Puedo opinar de lo que me de la gana, donde quiera y como quiera, dentro del marco legal. No hay censura, dice la constitución política de Colombia, que no ha cambiado, artículo 20.

3. Aquí para opiniones no hay intocables, no papá. Eso si cuando la opinión les favorece, no reclaman, ni agradecen.

4. Por mucho que intenten silenciar opiniones libres e independientes como la mía, no lo lograrán porque voy a resistir.

5. Definitivamente hay temas muy poco importantes que solo preocupan a las personas menos importantes”.

Carlos Antonio Vélez aprovechó además para enviarle un mensaje al vigente entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo. El periodista ha insistido en la mala planificación para la realización de los microciclo de entrenamiento en el mes de octubre con jugadores de la Liga BetPlay. El director del programa pidió prestar mejor atención a torneos como el del Suramericano que se lleva a cabo en Asunción:

“Colombia está haciendo un campañón con la sub-20. Yo creo que Don Lorenzo ni siquiera sabe que están jugando en Paraguay, no ha ido nadie ni han mandado a nadie por allá del cuerpo técnico. Mejor un microciclo poderosísimo de tres días, con más de 80% de jugadores que nunca van a llamar a la selección. Un microciclo en octubre cuando vamos a jugar en marzo”.

Carlos Antonio Vélez vs. los futbolistas colombianos

A la disputa legal que lleva con Rafael Santos Borré, habría que sumarle las declaraciones emitidas contra Carlos Valdés, otrora defensor central de Independiente Santa Fe y la selección Colombia. El choque inició a raíz de una frase del exfutbolista que buscaba defender la labor de Jose Néstor Pekerman con el combinado tricolor, “El Dios del fútbol, el que el calvo dijo es que van a poner algunos jugadores para lavarle la cara ante el país dijo”.

A esto Vélez respondió con vehemencia menospreciando el profesionalismo de Valdés, asegurando que este es un futbolista modesto que a duras penas sabe leer y escribir, “Para las “viudas” y para muchos de esos exjugadores con pantalla y/o medio (que lo tienen porque Dios es muy generoso y muy grande, porque a duras penas saben leer y escribir, y que en su momento fueron modestos futbolistas que además nunca ganaron nada importante”.

A esto, el ahora analista en la cadena ESPN respondió a través de una publicación en su perfil de Twitter, tildando a Carlos Antonio de periodista “prepago”:

“No hay nada de malo en solo saber leer y escribir o incluso con haber sido mal futbolista si se quiere. Lo grave si es hacer periodismo prepago a dirigentes que son un desastre y que se roban el desarrollo del fútbol en el país, desprestigiando a los futbolistas y entrenadores”.

