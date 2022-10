La razón por la que Rafael Santos Borré y su esposa entutelaron a Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y su crítica a la actualidad de Rafael Santos Borré en el Eintracht Frankfurt alemán / (Archivo)

Hasta la fecha eran desconocidos los motivos por los que la periodista deportiva mexicana Ana Cecilia Caicedo Hinojos y el delantero colombiano Rafael Santos Borré entutelaron al periodista deportivo Carlos Antonio Vélez tras unas declaraciones emitidas en el programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2.

Sin embargo, el diario Marca Colombia pudo acceder finalmente al audio en el que en el programa del 29 de julio de 2022, Vélez hizo unas afirmaciones que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá consideró incorrectas y desacertadas.

Resulta que en conversación con sus compañeros de programa, Guillermo Arango y Henry El Bocha Jiménez, Vélez Naranjo señaló directamente a Ana Caicedo (esposa de Rafael Santos Borré) y a Daniela Rendón (esposa del portero de River Plate, Franco Armani) de ser las promotoras de conseguir nuevos representantes para algunos jugadores de la selección Colombia.

De acuerdo con la hipótesis de Vélez, tanto Caicedo como Rendón habrían quedado en deuda con los anteriores agentes deportivos de sus esposos.

Del mismo modo, los delanteros colombianos Mateo Cassierra y Luis Fernando Muriel salieron a relucir por cuenta de supuestos incumplimientos contractuales con sus anteriores representantes.

Escuche, a continuación, la intervención de Vélez en la que acusa a las parejas de Borré y Armani de estar involucradas en deudas económicas con representantes deportivos:

El fragmento del programa Planeta Fútbol por el que Ana Cecilia Caicedo y Rafael Santos Borré entutelaron a Carlos Antonio Vélez / (Cortesía: Marca.com)

El contexto de la situación:

El reconocido periodista y analista futbolístico Carlos Antonio Vélez Naranjo tuvo que rectificarse el viernes 7 de octubre durante el inicio del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2, luego de que el futbolista de la selección Colombia y del Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré, lo demandara junto a su esposa, Ana Cecilia Caicedo.

La intervención de Vélez se dio en conformidad con lo ordenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá por el caso Rafael Santos Borré Maury y Ana Cecilia Caicedo Hinojos.

Resulta que el delantero barranquillero y su esposa, la periodista deportiva mexicana Ana Caicedo entutelaron al creador de la audiocolumna radial Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol y a la emisora Antena 2 del grupo RCN Radio por lo declarado en el espacio de opinión el viernes 29 de julio de 2022.

Por lo que Borré y Caicedo consideraron “divulgación de información inexacta por afirmaciones realizadas sin fundamento alguno”, acudieron a la justicia bogotana para que el experimentado periodista manizaleño se retractara en vivo por el mismo medio en que hizo sus declaraciones, las mismas que en el pasado le acarrearon problemas jurídicos con los entrenadores colombianos Jorge Luis Pinto y Fernando Castro.

Pues bien, Vélez expuso en su comentario que se hacía responsable de lo afirmado hace un poco más de dos meses, retractándose de tal información y teniendo en cuenta la orden judicial que arribó al medio de comunicación radial. Sin embargo, aclaró que no comparte en lo absoluto lo determinado por el juzgado bogotano, por lo que se vio en la necesidad de impugnar la determinación, que está a la espera de la respuesta del fallo que emita el Tribunal Superior de Bogotá.

Así comenzó el tradicional programa deportivo de Carlos Antonio Vélez en compañía de sus colegas Henry El Bocha Jiménez y Guillermo Arango:

Ya, ya..., ya tenemos Qatar aquí a la vuelta de la esquina. Va a estar divino, hermoso ese mundial. Muy bien, anoche clásico en Medellín y pasó de todo, de todo... Empezando por el comienzo. En un ratico esteremos hablando de todo lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot...

En cumplimiento de ese fallo, así fue la respuesta de Vélez al aire en la mañana del viernes 7 de octubre:

El periodista deportivo manizaleño actuó en consecuencia de lo estipulado por el juzgado quinto penal del circuito especializado con función de conocimiento de Bogotá / (Antena 2)

Si bien no es del todo claro qué fue lo que dijo Vélez Naranjo en el programa completo de dos horas del viernes 29 de julio de 2022 de Antena 2 en su espacio Palabras Mayores difundido bajo el título “Otra vez Junior se la untó a Nacional... Dos juegos, seis goles”, esta fue la respuesta textual de Carlos Antonio en la rectificación de la cual la emisora aclaró ante la opinión pública que no se hizo responsable de los contenidos noticiosos porque “ello implicaría una censura a la libertad de prensa” y que no está en capacidad de desmentir o confirmar lo dicho por él:

En cumplimiento de esta orden judicial que respeto y acato, pero que –en absoluto– comparto, y que en consecuencia he impugnado, procedo a rectificar y retractarme de la información del 29 de julio del 2022, en el sentido de que “se incurrió en error al divulgar información inexacta sobre afirmaciones realizadas sin fundamento alguno” en contra de los señores Rafael Santos Borré y Ana Cecilia Caicedo

El también comentarista y analista futbolístico de Win Sports finalizó su intervención con el siguiente mensaje:

En los anteriores términos se da cumplimiento al fallo de tutela reiterando que he impugnado la decisión y estoy a la espera del fallo que emita el Tribunal Superior de Bogotá

