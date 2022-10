Pese a decisión de Gustavo Petro, el 84 % de los colombianos quiere que se mantengan los días sin IVA

En el 2021 se celebraron tres jornadas de día sin IVA. REUTERS/Luisa González

Las jornadas de día sin IVA siguen siendo tema de discusión en Colombia. En el gobierno de Iván Duque se establecieron para aportar a la reactivación económica tras la pandemia del covid-19 y ahora, con el mandato de Gustavo Petro, las jornadas terminaron eliminadas, pues se cree que no aportan mucho a los productos nacionales.

No obstante, hace dos semanas desde el gobierno Petro se informó que sí se harían dos jornadas en 2023, con la condición de que se aplicaría solo para productos fabricados en Colombia, pero solo unas horas después se echó reversa en la decisión y se anunció que no se incluyeron en el proyecto de reforma tributaria que se debate en la actualidad y por ende, no se harán.

Así como hay voces a favor hay también en contra. Los comerciantes insisten que sirven para la economía nacional y por eso solicitaron varias veces que se tenga en cuenta. Sin embargo, desde el Gobierno dicen que no es una buena idea, porque no favorece a los productos nacionales.

Ahora, de acuerdo con un sondeo de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) hecho en la antesala de la celebración del Congreso Nacional de Comerciantes NEXOS 2022, el 76 % de las familias, es decir, tres de cada cuatro colombianos aprovechó las dos jornadas del día sin IVA celebradas en el presente año, para adquirir mercancías que gozan de la exención de acuerdo con la ley.

Respuestas de 608 compradores

La consulta, efectuada en forma virtual y que recibió respuestas de 608 compradores ubicados en 15 ciudades, indicó que el grado de aceptación de los días sin IVA es alto y que la mayoría de las personas desea que dichas jornadas se institucionalicen dos o tres veces al año.

A la pregunta “¿está usted de acuerdo que en el próximo año se realicen dos jornadas de día sin IVA, como se ha sugerido en las discusiones sobre la reforma tributaria?” el 84 % de los encuestados respondió de manera afirmativa, 9 % dijo que no y el 7 % se declaró “indiferente”.

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal Sanclemente, señaló que el sondeo muestra que los colombianos se apropiaron del día sin IVA y que para la gran mayoría sería doloroso que le quitaran esa oportunidad de adquirir mercancías que les mejoran su calidad de vida y les generan satisfacción.

Al preguntarle a los consumidores si creen que aún falta por celebrar la última jornada de día sin IVA en el presente año, el próximo dos de diciembre, el 81 % respondió de manera afirmativa, el 10 % contestó que no se haría y el 9 % dijo que no sabía.

En el sondeo se indagó por las mercancías que se comprarían en caso de celebrarse el tercer día sin IVA en este año. Las cinco más citadas terminaron siendo calentadores de agua, ropa, calzado,, televisores y aire acondicionado.

“Otro de los asuntos explorados en el sondeo de Fenalco a los compradores fue sobre lo bueno y lo malo de las jornadas sin IVA. Los dos factores más señalados en cuanto a lo más positivo resultaron que se brindó la posibilidad de acceder a mercancías a buen precio, justo cuando la inflación en este año aumentó de manera notoria y que los comerciantes ofrecieron descuentos adicionales a bienes que tenían la exención y a productos que no la tenían como los alimentos”, precisó Fenalco.

En cuanto a factores negativos se destacan las aglomeraciones y que los beneficios tributarios se limitan a unas categorías seleccionadas.

El 27 % de los que diligenciaron la encuesta calificó de muy importante la celebración de los días sin IVA, el 51 % señaló que es importante, el 13 % se declaró indiferente, 6 %, poco importante y 3 % nada importante.

Hay esperanza

Cabal Sanclemente señaló que guarda la esperanza que en las discusiones finales de la Reforma Tributaria se reconsidere la negativa a incluir las jornadas sin IVA.

“Las razones en favor de mantenerlas son sólidas y hemos refutado en forma contundente las críticas que se le han hecho, la mayoría de ellas carentes de sustento empírico. Los argumentos, económicos, sociales y técnicos tienen que estar por encima de los argumentos ideológicos “, puntualizó el dirigente.

