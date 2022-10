Nairo Quintana está condenado por el Tramadol y no tendrá un buen contrato para 2023, aseguró uno de los extécnicos del ciclista

Foto de archivo. Nairo Quintana durante el Tour de Francia 2021 REUTERS/Stephane Mahe

Nairo Quintana sigue siendo noticia por estos días en el país, luego de que finalmente se presentará la audiencia con el Tribunal Arbitral del Deportes TAS, por la acusación de la Unión Ciclística Internacional por supuesto uso del medicamento Tramadol durante el pasado Tour de Francia.

Ante eso, varias voces se han manifestado al respecto, entre ellos algunos ciclistas compañeros de pelotón, quienes mostraron su molestia por dicha noticia sobre el colombiano. Sin embargo, recientemente se conoció la opinión de un extécnico de un equipo colombiano, se trata de Claudio Conti, quien habló con el diario El Tiempo y comentó que Nairo Quintana la tiene muy complicada con su caso y que por ende, duda que le puedan dar un buen contrato para la siguiente temporada.

“Eso no le va a permitir firmar un buen contrato. Un ciclista con ese inconveniente está marcado y eso se sabe. No les interesa contar con alguien que tenga ese antecedente, eso es muy peligroso. Todo dependerá de lo que diga el TAS, si lo declara inocente, eso le servirá, pero por ahora está condenado”, comentó el italiano.

Asimismo, dijo que Quintana sin duda es un buen corredor y que podría ser una carta para algún equipo en cuanto a las clasificaciones generales, aunque no cree que ganará una gran vuelta de nuevo: “Es claro que es un ciclista que puede servir. No ganará una grande, pero la luchará, peleará por triunfos de etapas, por buenas posiciones en la generales de carreras cortas y eso genera puntos para los equipos, pero de entrada pelear con la UCI no es bueno para nadie. Además, los equipos que siguen en el WorldTour lo han hecho sin Nairo”.

Hace pocas horas también se conocieron las declaraciones de uno de los exdirectores deportivos en el Arkea Samsic, Yvon Ledanois, quien no se guardó nada, pues aunque procuró ser cauto con sus palabras, se le evidencia un tono de disgusto frente a lo que sucede con Nairo: “Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!”, refiriéndose a su renuncia como director deportivo del equipo Arkea Samsic.

Todavía falta, no se sabe si poco o mucho, en el caso de Nairo Quintana, pues el veredicto se puede tardar algunas semanas o bien algunos meses, lo que podría afectar la intensión del ciclista cafetero de conseguir un nuevo equipo con el que pueda competir para la siguiente temporada tras haber estado en el Arkea Samsic durante tres temporadas ayudándoles en el objetivo de convertirse en World Tour, algo que finalmente se cumplirá para el 2023, pero sin Quintana.

A pesar de todo, el pedalista boyacense ha demostrado cierto aire de tranquilidad frente a esta situación, argumentando que no le teme a defenderse dado que no ha hecho nada malo, como lo explicó hace algunas semanas en un video para sus seguidores.

