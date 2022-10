Humoristas que se habría burlado de la muerte de una joven en Medellín respondieron a posible demanda: “Por mí, que sigan echándonos mierda”

Fuck News comunicado

Los dos humoristas Camilo Pardo y Camilo Sánchez son los creadores del programa para YouTube, Fuck News, ambos se encuentran en el centro de la polémica luego de que se conociera que la familia de Isabella Montoya, la joven que murió tras ser atropellada mientras forcejeaba con un ladrón que le había quitado el celular en Medellín, los denunciara por burlarse del suceso en medio de uno de sus shows.

“Camilo Pardo y Camilo Sánchez en el programa Fucks News se burlaron del dolor de la familia Gómez, donde su hija Isabela Montoya Gómez murió en un accidente de tránsito consecuencia de un hurto. ¡¡¡Rechazo total!!!”, dice el comunicado de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, ente que se encargó de interponer la demanda contra los comediantes.

El argumento de la corporación es que los comediantes jugaron con el “drama humano y ridiculizaron los hechos”, además de que revictimizaron a las victimas, dice el señor Carlos Arcila, vocero de la corporación.

Ante eso, los comediantes han dejado algunos tuits en donde ponen, de manera breve, su parecer frente al hecho, incluso, celebrando haber salido en la portada de la prensa.

Le puede interesar: Presidente Petro critica aumento a la tasa de interés en escenarios de una posible recesión para Colombia

Este viernes, Camilo Sánchez emitió un comunicado en redes sociales en donde titula “Que nos denuncien”, seguido de un largo texto en el que se puede leer que gracias a broma que hicieron sobre los hechos, hoy en día se sigue hablando del tema de la muerte de Isabella, lo que ha hecho que no se quede en solo una cifra más; asimismo, le dice a la familia de la víctima que está en todo su derecho de denunciarlos, pero a su vez cuestiona si los grandes medios de comunicación les han brindado apoyo.

El comunicado que se puede leer en la red social de Instagram de @Dejemequieto, termina en un tono tranquilo, en donde dice: “Por mi que sigan echándonos mierda todo lo que quieran, mientras más cumplimos con nuestro objetivo, tener medio país hablando de nuestros chistes, que a través de la risa sí o sí le estamos dando voz a los que se la quitaron y ni se han dado cuenta”.

El lamentable hecho en el que murió la Isabella se dio el pasado 1 de octubre, allí, según se conoció en diferentes medios de comunicación, la joven de 18 años caminaba por una calle del barrio Robledo en Medellín, en un momento se le acercó un ladrón de 23 años y le arrebató su teléfono móvil, por lo que en ese momento comienzan los dos a forcejear, mientras eso pasa, un bus de servicio público pasa y atropella a los dos, viéndose mayormente afectada Isabella, quien fue remitida a la Clínica León XIII en donde ante la gravedad de sus heridas no resistió y perdió la vida.

Puede leer: Juzgado de Medellín sancionó con el pago de $15 millones a Daniel Quintero por desacato en orden judicial

Mientras tanto, el ladrón fue arrestado con algunos raspones en su cuerpo, lo cual no representó un riesgo para su vida. El caso seguirá adelante y próximamente se conocerá cuál será el derrotero que tomará el tanto la demanda como el programa de los dos comediantes. Sin embargo, algunos abogados resaltan que es un caso que quizás no prospere, pues según se establece, no se puede perseguir al humor.

SEGUIR LEYENDO: