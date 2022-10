Agarrón en el camerino de Millonarios: peleas internas serían la causa del bajo desempeño del equipo azul

Millonarios F.C Foto tomada del Twitter @MillonariosFC

El mal rendimiento del equipo capitalino, Millonarios, tendría una razón específica: algunas diferencias entre jugadores, aunque no son tomadas como definitivas y graves, podrían ser parte de la falta de conexión en el campo de juego, lo cual ha sido evidente para los hinchas.

Según reveló el periodista deportivo Antonio Casale, algunos jugadores estarían en desacuerdo con la forma en que el capitán, Macalister Silva, les habla, mientras que por otro lado los chistes flojos del portero Álvaro Montero, lo que estaría ocasionando algunos disgustos entre los miembros del equipo.

“La semana pasada que revelé la información sobre el malestar del grupo con los chistes flojos de Montero sobre que ‘ustedes no ganan sin mí’, ‘no estarían aquí sin mí’ y sobre el malestar de algunos jugadores jóvenes por la manera dura como les habla el capitán Macalister Silva, salieron a decir que era para desestabilizar”, comentó Casale en el programa ‘La Jugada’ de RCN.

Le puede interesar: Ministra de Trabajo de Petro habló de “congelar la canasta básica de los colombianos”: en qué consiste y cuáles son los riesgos

Sin embargo, posteriormente, aclaró que no es enemigo del equipo y que la información dada no era para desestabilizar al equipo, ni mucho menos, sino que debería servir para reflexionar sobre lo que pasa al interior del equipo: ”Yo no estoy para agradecer ni desagradar. Este tipo de informaciones, que son ciertas y me sostengo en lo que dije, solo deberían servir para fortalecer al grupo y para hablar si es necesario y pasa salir adelante”.

Casale dijo que el hecho de dar esa información sobre la situación de la escuadra bogotana no es para atizar el mal momento, sino para que sea aprovechado para mejorar: “En los grupos maduros se sabe de lo que están hechos en los momentos difíciles. De esta manera, los jugadores jóvenes deberán entender que su capitán es Macalister y que si les habla duro es por algo y para Montero que sus chistes no agradan. Su nivel debe mejorar porque estamos seguros de que es un gran arquero” aseveró el periodista.

Puede leer: Álvaro Uribe se refirió a una posible recesión en Colombia: sugirió un acuerdo “entre Gobierno, Congreso, trabajadores y empleadores”

Hasta el momento, Millonarios no levanta cabeza a nivel deportivo, pues en la Liga BetPlay tan solo han conseguido una victoria en los últimos 5 partidos, ha completado tres derrotas contando con la caída en el clásico capitalino ante el Santa Fe, con el que quedaron 3-2 además de un empate.

Aún así se ubican segundos en la tabla con 28 unidades, apenas dos por debajo del líder el Deportivo Pasto, el cual cuenta con 30 puntos, teniendo un rendimiento importante con tres victorias, una derrota y un empate.

Los “embajadores”, además, cayó en el primer partido de la final de la Copa Colombia contra el Atlético Junior, por lo que llegarán con desventaja para el segundo encuentro con los ‘tiburones’ el próximo domingo 16 de octubre, día en que se conocerá al campeón de la este torneo.

La motivación tiene que llegar para el equipo del técnico Alberto Gamero, pues aunque aún estén vivos en la Liga, aún quedan partidos importantes por disputarse y de no encontrar la armonía necesaria el equipo, se verían afectados de cara al objetivo de este semestre.

SEGUIR LEYENDO: