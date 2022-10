Guillermo Reyes, ministro de Transporte, es citado a debate de control político por problemas con el SOAT

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes González (Colprensa - Camila Díaz)

La Comisión Primera de la Cámara aprobó la solicitud del representante del Valle del Cauca por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo de solicitar un debate de control político al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por los problemas para la adquisición de la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ―SOAT― que se están presentando en algunas regiones del país.

“Hemos decidido citar al ministro porque hace más de dos meses estamos con esta problemática. Hemos insistido en que a la gente no le pueden seguir poniendo multas por un seguro que muchas aseguradoras no están vendiendo. En el caso del Valle y Cali, ha sido un tema muy difícil y fuerte; la gente multada y sin poder sacar su moto”, dijo Ocampo.

Agregó que se tratará de indagar por qué las aseguradoras “no están vendiendo el SOAT”. “Las aseguradoras que tienen el portafolio y la oferta del SOAT tienen que venderlo, como dice la ley. Los problemas de corrupción dentro del SOAT, de administración, no son problemas del usuario. Y en verdad no podemos tener incertidumbre frente a cuánto va a subir el seguro”.

Para el representante, este se trata de un tema de economía familiar. “Muchas familias de estratos humildes se transportan en moto. Entonces hemos citado al ministro, pero también a la Superintendencia financiera y a la Superintendencia de Salud, para que nos explique varios temas sobre por qué el carrusel de las ambulancias y por qué no han sido capaces de multar a los hospitales y clínicas que defraudan el SOAT”, argumentó.

Por ese motivo, además del ministro Reyes, fueron citados el superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López; la superintendente de Puertos y Transporte, Ayda Lucy Ospina, y el superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez. En los próximos días, la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes deberá definir la fecha del debate.

“Este debate tiene como propósito que los citados informen sobre las medidas adelantadas y proyectadas para resolver el problema de la venta de SOAT para motos que tiene a la deriva a miles de usuarios en todo el país”, dijo el congresista.

Es de recordar que en un congreso organizado por Fasecolda, el ministro había propuesto que el SOAT debía exigírsele a los motociclistas, pero estos se quejan del alto costo de la póliza, así como de los impedimentos para adquirirla.

Aquel fue el motivo por el cual se fueron a paro el pasado 12 de octubre. Sin embargo, el ministro logró llegar a un acuerdo con los manifestantes en cuatro puntos principales. Dos de ellos, tienen que ver con el SOAT.

“Se comprometieron a resolver la venta del SOAT en menos de ocho días, a buscar la forma para que las aplicaciones salgan de la ilegalidad y a discutir sobre cambios en el Código Nacional de Tránsito”, señaló el líder de Motocultura SOS, Miguel Forero.

En el encuentro, Forero aseguró que los motociclistas tendrían problemas con los puntos de venta restringida del SOAT. Ese es el primer punto del acuerdo: el Ministerio de Transporte se comprometió a propiciar controles pedagógicos para evitar las inmovilizaciones de los motociclistas que no han podido renovar su seguro.

El segundo punto a tratar fue el valor del SOAT y según Forero, podría llegar a costar 1′300.000 pesos. Al respecto, el Gobierno nacional manifestó que no habrá un incremento a las tarifas por el momento, sin que haya una reunión entre los motociclistas y el presidente.

“El gobierno nacional no ha tomado decisión alguna sobre tarifas del Soat y esta no se tomará sin el Presidente”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. De acuerdo con Caracol Radio, se espera el próximo 31 de octubre se establezcan los precios, teniendo en cuenta se acordó un encuentro con Petro al finalizar el mes.

