Alfonso Prada respondió los cuestionamientos del presidente de Fenalco a Gustavo Petro: “Los quiere mucho”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le envió duras críticas al presidente colombiano Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

En la mañana de este jueves 13 de octubre se celebró el Congreso anual de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Sin la presencia del presidente Gustavo Petro los directivos de esa entidad lanzaron vehementes cuestionamientos que luego fueron respondidos por uno de los principales coequiperos del jefe de Estado, el ministro del Interior, Alfonso Prada.

En medio de su intervención, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no solo lamentó que Petro no asistiera a ese evento para darles un parte de tranquilidad en medio de la incertidumbre que les ha generado algunos de sus anuncios, sino que también le recordó que, semanas atrás, tampoco quiso darles la cara.

“Lamentamos la ausencia del señor presidente y la lamentamos especialmente porque en el marco del Congreso, que se realiza en septiembre, tuvimos la petición de postergarlo debido a que el presidente se iba a encontrar en Naciones Unidas”, señaló Cabal.

Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Hay que aclarar que el equipo de la Presidencia de la República retiró el atril que utilizaría el mandatario para asistir a ese evento al que lo encubrió el ministro Prada. En medio de sus cuestionamientos, Cabal también recordó algunos de los dichos que ha lanzado Petro en los que defiende que quienes más plata tienen en Colombia, más impuestos deben pagar.

Al respecto, el dirigente gremial defendió a los empresarios y le pidió al presidente que los viera como lo que, a su juicio, son: trabajadores común y corrientes. “Muchas veces nos referimos a los empresarios del país como si fueran los grandes oligarcas de la Nación y eso no es cierto: lo que tenemos son empresarios trabajadores, pujantes, de todos los tamaños”, aseveró Cabal.

En medio de una advertencia donde le dijo al gobierno que si no hacía nada por el comercio le “iría mal” a la economía, el hombre enfiló sus cuestionamientos le recordó al mandatario de los colombianos algunos de los logros que el sector en el que trabaja le aporta al avance del país.

“No podemos decir que el comercio no genera valor agregado en el país. Si generar el 25 % de los empleos no es darle valor a la economía del país entonces, ¿dónde está el valor agregado de la economía del país?”, expresó Cabal.

En la imagen, el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego. FOTO: Presidencia de la República

Algunas de las propuestas que ha promovido el actual Gobierno nacional tampoco pasaron desapercibidas por el presidente de Fenalco. Por ejemplo, de la reforma laboral, aseguró que no cumpliría con sus objetivos y que, por el contrario, aumentaría los empleos informales. “La anunciada reforma laboral puede al revés crecer la informalidad y crecer el número de desempleados”, expresó.

Hay que recordar que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha anunciado que en el gobierno Petro volverán los recargos nocturnos después de las seis de la tarde, entre otra serie de iniciativas que han despertado reacciones en varios de los sectores obreros de Colombia. Ahí, aseguró que no se aliarán tanto con Ramírez, sino que recurrirán al ministro de Comercio, Germán Umaña.

“El ministro de Comercio, que es ministro de nuestra cartera, va a ser, creo yo, más un aliado más de nosotros de que su colega la ministra de Trabajo”, añadió el dirigente, quien también cuestionó la reforma tributaria que impulsa Petro y el Ministerio de Hacienda.

Ministro Alfonso Prada participó en la Convención de Andesco desarrollada en Cartagena. Foto: Cortesía Ministerio del Interior.

Tras los cuestionamientos, el ministro Alfonso Prada intervino y aseguró que el presidente Petro tiene en alta estima a los comerciantes y por eso se disculpó por su ausencia, que se dio porque no alcanzó a cumplir toda su agenda este miércoles y le tocó solucionar este jueves. Además, dijo lo que siente Petro por quienes se ganan la vida en ese sector: “Llegue antes que el presidente de Fenalco y lo recibí y me dijo: ‘caramba es que Petro no nos quiere’ y yo: no. Los quiere mucho. Bajo ninguna circunstancia lo entiendas como una señal de desafecto”, señaló el MinInterior.

SEGUIR LEYENDO: