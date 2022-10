A qué se refería el presidente Petro al señalar que tiene un “enemigo interno” en su gobierno

Gustavo Petro en la Cumbre de Gobernadores en Florencia (Caquetá)

Este miércoles 12 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un discurso en Caldono, Cauca, señaló que -a pesar de tratar de cumplir las promesar de campaña- se ha encontrado con importantes dificultades para ejecutar su hoja de ruta, y no solo eso, habría personas al interior de su gobierno que estarían limitando su actuar, o como él lo dijo un “enemigo interno”.

“El principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir”, señaló. el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

“Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras; y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año, y se nos fue el tiempo”, dijo finalmente Gel presidente Gustavo Petro sobre este tema.

Desde ese momento se ha hablado de diferentes situaciones o personas que podrían ser a las que el presidente Gustavo Petro llama “enemigo interno”, y la primera sobre la que recae la sospecha sería el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Y es que a Ocampo le ha tocado salir en varias ocasiones a desmentir ciertas cosas de las que se ha hablado desde el Gobierno Nacional a los medio de comunicación.

Una de las más recientes episodios, y probablemente la que más peso ha tenido, fue cuando Ocampo contradijo al presidente Gustavo Petro cuando señaló que se podía comprar los 3 millones de hectáreas de tierras a miembros de Fedegan con bonos de deuda.

“No sé si el presidente dijo eso o no (la compra de los 3 millones de hectáreas), en todo caso desde el Ministerio de Hacienda tiene claro, ya que no se puede hacer, o sea, no se puede comprar tierras con TES -títulos de deuda pública- ”, dijo el ministro José Antonio Ocampo.

A pesar de todo lo anterior, el propio presidente Gustavo Petro a través de un tuit el mismo miércoles señaló que no se trataba de su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Cuál es el “enemigo interno” al que se refirió el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que el “enemigo interno” no es una persona, sino el conjunto de normas y leyes que le ha impedido seguir con su hoja de ruta en varias de sus propuestas de campaña presidencial. Y es que a menos de tres meses de su presidencia ya se ha encontrado con diferentes trabas en los proyectos más importantes que contemplan las reformas que cursan en el congreso, sobre todo en materia económica.

“El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”, escribió el presidente a través de su cuenta oficial de Twitter.

