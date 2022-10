Martín Gasca recordó el accidente durante un acto de trapecio que casi le cuesta la vida: “Sigo en recuperación”

Bogotá. Mayo 28 de 2020. El circo de los hermanos gasca se prepara para dar su próximo show virtual. (Colprensa - Camila Díaz)

El Circo de los Hermanos Gasca es uno de los eventos de entretenimiento que más disfrutan los colomnbianos en diferentes ciudades del país. A pesar de que la idea del circo viene de una familia mexicana, los Gasca viven recorriendo el territorio colombiano desde hace varios años, tanto así que se puede ver el crecimiento de la familia en la que todos sus integrantes juegan un papel en el show.

Los más reconocidos ante el público son Juan Cebolla, Raúl y Martín Gasca, no solo por su mención en los anuncios publicitarios, sino por ser algunos de los que realizan las partes del show más peligrosas y divertidas. La vida en el circo, aunque divertida, involucra peligros para quienes realizan actos peligrosos en los que ponen en riesgo su vida.

Hace exactamente un año, Martín Cebolla preocupó a sus fanáticos al ser protagonista de un accidente en plena función. En ese momento, el Circo Hermanos Gasca estaba ubicado en la Avenida Boyacá con calle 78, en Bogotá, y en una de las funciones Martín Gasca y Juan Cebolla realizaron su tradicional acto de trapecistas, en el que los dos se convierten en los súperheroes de los más pequeños que asisten al lugar.

Una mala ejecución del acto hizo que el artista circense cayera sobre la malla que está ubicada bajo ellos en caso de un error como este; sin embargo, Gasca cayó inconsciente e hizo pasar momentos de pánico a sus seguidores y familiares mientras salía del sitio en una camilla y ovacionado por el público.

Un año más tarde, el trapecista de 26 años recordó el suceso y actualizó a sus seguidores sobre cómo se encuentra ahora. Gasca volvió a publicar el video de su caída y algunas fotos sobre lo que le había pasado, en seguida dio un parte de su estado de salud luego de 12 meses.

“A esas imágenes agréguenle que me desgarré la pierna derecha y aún no estoy bien del todo, sigo en recuperación y fortalecimiento. Pero eso ya pasó y gracias a Dios no pasó a mayores”, concluyó el trapecista para confirmar que estaba agradecido”, señaló Gasca.

Sobre el hecho

Juan Cebolla y Martín Gasca intentaban el cuádruple salto mortal en el trapecio, sin embargo, no salió como se esperaba, ambos cayeron, pero fue este último quien llevó la peor parte.

El video de la caída se hizo viral y los artistas del circo decidieron hacer una transmisión en vivo para aclarar que fue lo que sucedió y dar un parte médico del artista. En el video se ve cuando Juan Cebolla realiza la acrobacia, al momento de tener que ser agarrado por su hermano, no logra sujetarse de buena manera y es cuando va a la malla de seguridad. En este mismo momento Martín se suelta del trapecio y cae de cabeza sobre la misma malla.

El hecho de caer de cabeza genera que el artista pierda el conocimiento y convulsione. En diálogo con Noticias Caracol, Juan Cebolla dice que fueron los 30 segundos más angustiantes de su vida y que por un momento pensó que su hermano “se iba”.

En la transmisión en vivo realizada por los hermanos, para dar un parte médico e intentar entender lo sucedido, se evidencia el duro impacto que sufrió Martín, pues se raspó la frente. “Al momento de que sentí que no pude agarrar a Juan yo ya sabía que iba a ir hasta arriba (…) Fue un golpe muy duro que no lo pude aguantar, cuando caigo a la red me quedo sin aire”.

Sobre lo acontecido, Raúl Gasca dijo, “Cuando Martín cayó me le acerqué y le pregunté si estaba bien, el me dijo que sí, pero es cuando se desmayó”. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el acróbata tendrá que realizar terapias físicas pues la peor parte del golpe se la llevó una pierna.

