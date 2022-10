Estos son los puntos más importantes del acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y los ganaderos de Fedegán

Redistribución de la tierra es la base de la Reforma Rural Integral: estos son los acuerdos con los ganaderos

El Gobierno Nacional partiendo de que la Paz Total no es la sumatoria simple de la paz urbana y la paz rural, y del hecho de que no hay dos violencias y tampoco dos colombias, sino un solo país, “agobiado por factores de violencia que se entretejen, con el narcotráfico como factor desencadenante, con la pérdida de los valores y la corrupción como su consecuencia más ominosa, y con la peor de las violencias, la del abandono y la indiferencia frente a los más necesitados y, principalmente, frente a quienes habitan en el campo colombiano, donde la presencia integral del Estado ha sido lejana, cuando no ausente, y esa lejanía es una causa más de la violencia”.

En este punto de partida y presentación del contexto el Ministerio de Agricultura se ha encaminado en lo que llama la dignificación de la vida rural, exponiendo que , la recuperación del campo y la dignificación de la vida rural, no solo son parte del camino para superar en Colombia la fracasada guerra contras las drogas y el narcotráfico, sino condiciones sin las cuales no se puede lograr el propósito del Gobierno Nacional, compartido “plenamente por FEDEGÁN, de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria, aprovechando sus ventajas comparativas, como su ubicación frente a los mercados, la disponibilidad de tierras y su condición de potencia hídrica y biodiversa”.

En este sentido, el Gobierno Nacional con el liderazgo de la ministra de Agricultura y desarrollo Rural, llegaron a 7 acuerdos con FEDEGÁN:

<b>1. Objeto del Acuerdo</b>

Posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes al sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas. En todo caso, el Gobierno Nacional considerará otras fuentes para la adquisición de las tierras por compra directa con el fin de alimentar el Fondo.

<b>2. Tierra objeto del Acuerdo</b>

En la naturaleza jurídica y condiciones de la tenencia, los tres millones de hectáreas de tierra deben ser acreditadas como propiedad privada, que no estén siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tenga ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección.

<b>3. Ubicación</b>

El gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la mano de la UPRA evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada. Se propenderá porque la adquisición de tierras tenga una concentración en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables.

<b>4. Valor de la compra y forma de pago</b>

El IGAC determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito. Por su parte, el gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno.

<b>5. Destinación</b>

Tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado en la Reforma Rural Integral, y así avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final, y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas.

<b>6. Competencias y compromisos del Gobierno Nacional y FEDEGÁN</b>

La identificación regionalizada de la demanda de tierra, y caracterización de la oferta de tierras disponibles, esto último con apoyo de FEDEGÁN, y la caracterización de la población que será atendida, manejo de las solicitudes y proceso de entrega y formalización de la propiedad. También diseñar y ejecutar, de forma inmediata, planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias.

Por su parte FEDEGÁN deberá apoyar la identificación y ubicación de los mayores núcleos territoriales de tierra disponible con áreas que permitan atender a un mayor número de campesinos carentes de tierra o con tierra insuficiente, y que faciliten el desarrollo de proyectos ambientales sostenibles.

Además de poner a disposición del acuerdo su experiencia en el diseño y ejecución de proyectos orientados a prestar los servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria, con enfoque de sostenibilidad ambiental, priorizando los sistemas de producción que propendan por la sostenibilidad, en especial los Sistemas Silvopastoriles Intensivos.

<b>7. Ejecución, acompañamiento y verificación</b>

Para la ejecución de este acuerdo se creará una mesa de trabajo que por parte del Estado será liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, participará la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las diferentes entidades públicas que tengan competencia para lograr su materialización, y en la cual tendrán participación también las personas que designe FEDEGÁN. El cumplimiento y verificación del Acuerdo contará con el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.

