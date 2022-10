El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los diálogos de paz con el ELN: “Ojalá haya acierto y se corrijan problemas”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez apoyó los diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Imagen: NISTAL.

La reactivación de la mesa de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente del ELN ha creado bastantes comentarios y ha dado paso a diferentes opiniones desde la esfera política. Desde que se anunció la reanudación de los diálogos los diferentes sectores políticos no dudaron en mostrar su posición al respecto y ante estas conversaciones se unió uno de los personajes más influyentes.

Durante un evento político del Centro Democrático en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió sobre el nuevo establecimiento de la mesa de conversaciones y al contrario de lo que muchos pensaban, demostró apoyar el proceso enviando un mensaje de buenos deseos y también expectativas.

Durante sus declaraciones, Vélez afirmó que espera durante estos diálogos que se corrijan los problemas que el país ha sentido desde hace tantos años, esperando que los cultivos de cocaína puedan reducirse también:

“Ojalá en este empeño del presidente Petro haya acierto y se corrijan problemas que el país ha sentido. Me da mucho miedo el tema del narcotráfico, porque si bien el presidente Petro recibió una cantidad muy grande de cultivos de coca, eso puede seguir creciendo”

Sobre el hecho de que los diálogos se estén realizando en Caracas, Venezuela, Uribe no realizó ningún tipo de comentarios, pero si se refirió sobre otro de los polémicos temas que han salido a la superficie en las últimas semanas. El acuerdo entre el Gobierno y Fedegan, para la compra de tres millones de hectáreas de tierra de los ganaderos para su posterior entrega a más campesinos.

Vélez tocó el sensible tema de la expropiación que tanto preocupó a la población colombiana durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y expresó su tranquilidad sobre la forma en la que el gobierno inició el proceso de implementación de la reforma agraria integral:

“Es mucho mejor comprar tierras que crear un pánico con la expropiación, ahora que veo yo así como el país necesita comprar unas tierras para campesinos que las reclaman, también hay que proteger al empresario al campo”

Es importante resaltar que dentro de los acuerdos establecidos entre el Gobierno y Fedegan, todas las hectáreas deberán estar listadas como propiedades privadas y no deberán tener ningún proceso agrario en curso.

Cabe recordar que durante su periodo presidencial, Uribe intentó establecer diálogos de paz con este grupo insurgente entre 2002 a 2010. Fueron un total de 26 meses donde en un tira y afloje el gobierno de Álvaro Uribe intentó tener estos acercamientos con el ELN; sin embargo, la poca disposición desde ambas partes para llegar a un acuerdo, hizo que todo este proceso fracasara.

Sobre esto, el expresidente afirmó que no ha existido gobierno alguno en el que no se haya intentado llegar a la paz, pero que en este caso es imperativo que no se llegue a la impunidad de los actos cometidos por el grupo insurgente:

“No ha habido Gobierno que no haga esfuerzos por la paz, pero lo que sí nos ha quedado claro es que la impunidad total no genera paz, sino que genera desdén frente a la ley y produce más violencia. Ojalá en este empeño del presidente Petro se corrijan problemas”

