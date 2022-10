Caso Álvaro Uribe: Así la Fiscalía busca precluir investigación en contra del expresidente

Este lunes 10 octubre, a las 9 de la mañana, iniciará el proceso judicial en contra del expresidente, exsenador y líder natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.

El pasado 28 de abril (2022) se le negó a Gabriel Jaimes -exfiscal encargado del caso- exponer los argumentos con los que buscan que la investigación en contra del expresidente precluya.

Esta vez, la Fiscalía se la juega con nuevas cartas para lograr la preclusión en contra de Uribe, como lo es confrontar y desvirtuar a los testigos del caso del expresidente. El Tiempo (ET) señaló cuáles serían los pasos a seguir para que el fiscal logre su objetivo.

La juez Carmen Helena Ortiz, con el argumento de que no se probó el argumento de que el Uribe con sus conductas no hubiera incurrido en un delito, es más, se cuestionó que no se llamó a más testigos que hubieran aportado más elementos al caso.

El nuevo fiscal de este caso, Javier Cárdenas, entregará nuevos elementos que no estaban en el material probatorio en el proceso de la Corte Suprema; como es el caso de nuevos testimonios.

Según El Tiempo, en la lista de declaraciones del nuevo fiscal estarían los testimonios el exministro Andrés Felipe Arias, el exsenador Mario Uribe, Hernán Giraldo, Abelardo De La Espriella, el congresista Hernán Cadavid, y el coronel (r.) Germán Ricaurte, exdirector de Cómbita.

A pesar de la más de una docena de testigos que testificaron, hay un importante número de personas de las cuales no se podrá obtener declaraciones, ya que o se negaron a hablar o no fueron localizados.

Como lo anterior, una de esas personas es la abogada Mercedes Arroyave, de 72 años, que acompañó al senador Iván Cepeda a varios centros penitenciarios con el fin de que los convictos hablaran en contra de Uribe.

Sobre Arroyabe, la Fiscalía pidió toda la documentación de sus visitas con Iván Cepeda, ya que ella no aparece para testificar porque estaría amenazada. La copias de los registros son de las visitas a los ‘exparas’ Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, y por Juan Guillermo Monsalve Pineda, ambos testigos contra Uribe.

Por su parte, Monsalve es uno de los testigos claves en contra del expresidente Álvaro Uribe, ya que el es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas. En este punto se ve involucrado el abogado Diego Cadena, pues Monsalve asegura que este le ofreció dádivas judiciales para que cambiara su testimonio en el que involucra al expresidente.

Además, la Fiscalía pidió los testimonios de los padres de Juan Guillermo Óscar Monsalve y Luz Marina Pineda, con el fin de él estuvo cuando la hacienda aún pertenecía a los Uribe. Cabe señalar que el expresidente dentro de su declaración se le pidió señalar si conocía a Monsalve, y este señaló que no lo conoce y no coincidieron en la Guacharacas.

”No lo conozco de manera directa (...). Su padre fue contratista de la hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador, pero luego de que mi familia salió de allí”, dijo Uribe.

Monsalve no cambia su testimonio, al igual que el mayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien es considerado el principal testigo del caso contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presunta conformación de grupos ilegales y homicidio. La justificación de la defensa en este caso y el del expresidente es que todo trata de un montaje con el fin de inculpar a los Uribe por cuenta de las extradiciones de los jefes paramilitares a modo de venganza.

Otro de los temas claves en este caso tiene que ver con Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, pues hace aproximadamente un año y ocho meses, se espera que un juez dicte su veredicto tras conocer de la presunta participación del ganadero en la conformación de los “12 apóstoles” (grupo paramilitar) y homicidio. En análisis de todas las pruebas y demás material le ha tomado más de los cuatro meses que el juez en este caso señaló en un principio, argumentando cogestión judicial y análisis de las piezas procesales.

