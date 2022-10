Murió señorita Magdalena 2014 después de dos meses de luchar por su vida

Exseñorita Magdalena (2014). Foto: redes sociales.

Stefanny Orozco Amel, de 28 años de edad, falleció en una clínica de la ciudad de Medellín producto de las complicaciones que sufrió tras practicársele un procedimiento médico.

Según sus familiares, los problemas de salud de la exreina comenzaron luego de una cirugía que se le realizó en la Clínica Cehoca, en Santa Marta, para extraerle unos miomas. Su primo, Ever Orozco, le contó al periódico El Tiempo que el médico no habría tenido en cuenta sus antecedentes médicos, lo cual le produjo una perforación en uno de sus intestinos y una posterior peritonitis, por lo que tuvo que ser intervenida en Medellín.

“Esta operación debía practicarse con mucha precaución, pero, creemos que el doctor encargado cometió varios errores y terminó perforándole el intestino”, dijo el primo al medio anteriormente mencionado.

Adicionalmente, se conoció que la mujer sufrió de unos trombos en sus pulmones, lo que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio que dificultó los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

La exreina llegó al departamento de Antioquia en una avioneta desde Magdalena para que pudiera ser atendida con los equipos que se requerían para afrontar sus complicaciones. En la clínica San Vicente Fundación de Rionegro se le practicaron todos los exámenes necesarios e intervenciones para estabilizarla.

Llevaba más de dos meses librando una dura batalla contra la muerte que por momentos parecía que ganaba, pero en las últimas semanas tuvo una recaída que la dejó en estado crítico. Finalmente, en horas de la tarde de este viernes 7 de octubre, falleció.

Sus familiares en redes sociales pedían cadenas de oración, y tras conocerse la noticia de su muerte, empezaron a recibir cientos de mensajes de apoyo y aliento. “Stefanny Orozco, la pantalla de mi celular está llena de mis lágrimas porque no me cumpliste la promesa que me hiciste cuando te despediste de mí, esa jugada fue barro, mi mona hermosa, ten un buen viaje, prima hermana”, publicó su primo, Ever Orozco.

Por otra parte, Patricia García, del Comité de Belleza de Magdalena, publicó en su cuenta de Facebook: “Mi más sentida nota de condolencia a su padre, hermanos y demás miembros de la familia de Stefanny Orozco Amell, señorita Magdalena 2014, al Concurso Nacional de la Belleza. QEPD”.

Orozco Amell fue elegida reina de Magdalena para el periodo 2014-2015, cuando tenía 22 años. Se caracterizaba por su alegría y espontaneidad y ya había representado a su departamento en varias ocasiones. Incluso, fue elegida Sirena del Mar y fue la reina anfitriona en el Reinado Nacional del Mar, en donde consiguió quedar entre los primeros lugares.

Cuando fue elegida Señorita Magdalena no pudo representar a su departamento en el Reinado Nacional de Belleza por otras complicaciones de salud que sufrió en ese momento, pero que superó. Por eso, el presidente del Comité Nacional de Belleza en ese entonces, Raimundo Angulo, confirmó en su momento que “la señorita Magdalena no va a venir este año al concurso porque se encuentra delicada de salud. Recibimos una excusa médica y un certificado que explicaba su condición y su imposibilidad de participar en Cartagena”.

Era comunicadora social de la Corporación Unificada Nacional de Educación, CUN, y trabajaba para una productora de televisión en Bogotá. Ahora, sus familiares están adelantando los trámites para trasladar su cuerpo desde Medellín hasta Santa Marta. También están evaluando instaurar una demanda en contra de la Clínica Cehoca.

