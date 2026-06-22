Perrita fue golpeada a muerte y los responsables lanzaron su cuerpo a 6 kilómetros de su casa

Los dueños del animal hicieron un pedido de justicia y diferentes organizaciones dedicadas al cuidado animal se sumaron a la denuncia - crédito @RCAnimal / X

A través de las redes sociales se conoció una nueva denuncia por un caso de maltrato animal, lo que tiene en alerta a los cuidadores de mascotas que exigen justicia y la aplicación de la Ley Ángel en contra de los responsables de la muerte de Kira, una perrita que fue atacada a golpes en Villa de Leyva (Boyacá).

La publicación del caso generó indignación entre la ciudadanía, puesto que los dueños afirmaron en un video que el animal no solo fue golpeado, sino que los responsables lo abandonaron a 6,6 kilómetros de su casa el 11 de junio de 2026.

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La familia indicó en su denuncia que no se trató de un accidente sino de una agresión deliberada y que, hasta ahora, no hay información oficial sobre capturas ni avances de la investigación.

La distancia a la que fue hallado el cuerpo se convirtió en uno de los datos centrales de la denuncia. Además, los propietarios aseguraron que a la perrita le quitaron el collar con el que podía ser identificada antes de dejar su cuerpo en ese lugar.

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En el video difundido por la familia, los dueños pidieron apoyo ciudadano e institucional para esclarecer lo ocurrido: “Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado, cobarde y criminal”, expresaron al reclamar la intervención de la Fiscalía General de la Nación, organizaciones animalistas, fundaciones protectoras, colectivos defensores de los derechos de los animales y ciudadanos.

Los cuidadores exigen justicia por su perrita y exigen que los derechos animales no sean vulnerados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de la viralización de la denuncia en diferentes plataformas digitales, la cuidadora de la mascota, identificada como Betty Pérez, dijo en diálogo con La FM que Kira llegó a su hogar hace aproximadamente cinco años y que desde entonces hizo parte de la familia. Según contó, la perrita desapareció durante la segunda semana de junio y después fue encontrada sin vida.

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La mujer explicó que la búsqueda avanzó a partir de la difusión del caso en internet, con el apoyo de sus vecinos: “Gracias a las redes sociales, al movimiento que iniciamos, logramos encontrarla”.

Del mismo modo, la dueña de Kira señaló que, tras el hallazgo del cuerpo, comenzó a adelantar gestiones para activar el proceso judicial y establecer las causas de la muerte del animal. Su petición está dirigida a que el caso no quede impune en dado caso de que se logre identificar a los responsables.

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La dueña de Kira pide avances de la investigación y afirma que no hay capturas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia descartó tener problemas con los responsables del ataque

Pérez también respondió a la inquietud relacionada con algún antecedente o amenaza que permitiera explicar lo sucedido, afirmando que no encuentra una razón que relacione el caso con un conflicto personal.

La dueña de la perrita atacada a muerte aseguró que lleva 33 años viviendo en Villa de Leyva y que durante ese tiempo no ha tenido problemas con otras personas: “Jamás hemos tenido un altercado con nadie”.

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Según su testimonio, algunas personas de su entorno le expresaron preocupación por la seguridad de su familia e incluso plantearon la posibilidad de una represalia. Aun así, insistió en que no hay ninguna situación que haya podido desencadenar el brutal ataque que hoy los tiene afectados.

El caso desató indignación en el territorio nacional, donde los demás cuidadores de mascotas piden avances en la investigación - crédito Colprensa

Pérez rechazó además cualquier intento de justificar la agresión por el comportamiento del animal, puesto que algunas personas aseguraron que pudo haber atacado a sus agresores, aunque esto tampoco justifica la forma en cómo murió: “No entendemos las razones que llevaron a estas personas a golpear a mi niña hasta quitarle la vida”.

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La mujer reiteró que Kira no era agresiva y que quienes la conocían la recuerdan por su buena relación con las personas. Al cierre de la entrevista con la emisora nacional, reiteró su expectativa de que en Boyacá existan más espacios y personal capacitado para atender investigaciones por maltrato animal.