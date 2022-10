Juan Guillermo Cuadrado fue titular en la derrota de la Juventus ante Milan en San Siro

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue titular con la Juventus en el encuentro ante Milan por la Serie A. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Juan Guillermo Cuadrado fue nuevamente titular con la Juventus en el encuentro en el que cayó ante Milan por 2-0 en San Siro. El colombiano disputó su partido once en esta temporada y el décimo como inicialista, no obstante, no pudo ser determinante, le costó en ataque y en varias ocasiones perdió el duelo con Theo Hernández. El exjugador de Independiente Medellín fue sustituido tras el descanso.

El primer tiempo fue bastante cerrado, no obstante el ‘Rossonero’ tuvo algunas acciones de riesgo sobre la portería de Szczesny a través de Raphael Leao, Oliver Girud y Brahim Díaz. El equipo local pudo abrir el marcador sobre el final de la primera parte, un tiro de esquina que terminó en un remate de Leao, el balón golpeó a Fikayo Tomori que giró y remató de cara a la portería. El segundo llegó a través de Brahim Díaz al 54′ luego de una gran jugada individual y tras recorrer una enorme distancia superó a varios defensores rivales y envió el balón al fondo de la red.

Juventus perdió por segunda vez en la Serie A en esta temporada y cayó a la octava posición con 13 unidades; su siguientes salidas serán el próximo martes 11 de octubre ante Maccabi Haifa por Champions y el sábado 15 ante Torino en Serie A. Por otra parte Milan es tercero en la tabla con 20 puntos y sus siguientes salidas serán ante Chelsea el 11 de octubre (Champions) y Hellas Verona por la liga local.

Juventus se fue al descanso abajo en el marcador luego del tanto de tomori a los 45'. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Milan se vio mejor que la Juve en la primera parte

Un marco impresionante en el San Siro que con miles de hinchas en la gradería se convirtió en el ambiente perfecto para el duelo entre Milan y Juventus. El encuentro comenzó con un partido cerrado en el medio campo, la ‘Vecchia Signora’ apostó por el juego rápido a través de las bandas con toques rápidos, esto le permitió mantener la posesión, sin embargo, las transiciones rápidas del ‘Rossonero’ permitieron generar riesgo en la portería defendida pro Szczesny.

sobre los 20 minutos de partido, tiro de esquina, cabezazo de Kalulu que desvió la pelota, esta golpeó el taco de Rafael Leao y el balón se estrelló en el vertical de la mano derecha. La primera clara del partido y cada vez los locales se tomaron más confianza en ataque. Al 33′, nuevamente Leao lo intentó, esta vez en con un potente remate de media distancia que terminó estrellándose en el palo. El ‘Rossonero’ estaba cerca del gol.

Sobre el final de la primera parte, Juan Guillermo Cuadrado perdió una pelota con Theo Hernández, quien le arrebató con falta, la pelota y esta jugada terminó en un tiro de esquina que llevó al primer gol del partido. Centro al área, rebote quedó en Leao que remató con potencia pero el esférico se estrelló en Fikayo Tomori que giró y disparó de cara a la portería. Los locales se fueron al descanso con la ventaja en el marcador.

Brahim Díaz anotó un verdadero golazo tras una jugada individual en la segunda parte. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Milan selló el triunfo en la segunda parte

El técnico Massimiliano Allegri decidió sustituir a Juan Guillermo Cuadrado por Weston Mckennie al inicio de la segunda parte. El colombiano no pudo brillar en San Siro. Juventus trató ser más agresivo, sin embargo, le costó superar las líneas defensivas del rival. Nueve minutos después del comienzo del segundo tiempo, el equipo de Turín sufrió otro duro golpe.

Al 54′, Vlahovic realizó una mala entrega de la pelota y Brahim Díaz la recuperó y se lanzó a un contragolpe en solitario, dejó a Bonucci en el camino, siguió corriendo, superó en velocidad a algunos rivales y en los últimos metros remató, el portero Szczesny tocó el balón con su mano, sin embargo, debido a su potencia se entró al fondo de la red. ¡Qué golazo!.

Juventus se cayó anímicamente, le costó conectarse en el partido y Milan parecía que estaba más cerca del tercero que la ‘Vecchia Signora’ del descuento. El ingreso de Moise Kean le permitió al equipo de Turín tener un poco más de contundencia en los últimos metros sin embargo los atacantes se estrellaron con una muralla defensiva conformada por Kalulu, Gabbia, Tomori y Hernández. Origi, en la adición tuvo otra opción clara, un mano a mano con el portero polaco, remate potente y esta vez el guardameta ahogó el grito de gol en San Siro. El juego llegó a su final, Milan venció a la Juventus y Pioli por fin le ganó a Allegri.

