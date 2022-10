Katherine Miranda furiosa con quienes dicen que “pupitrearon” la reforma tributaria: “A mí me respetan”

La congresista de la Alianza Verde explicó su propuesta de subsidios para la gasolina a través del SOAT. Foto: Colprensa

Una de las protagonistas de que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional empezara a ver la luz en el Congreso de la República es la representante Katherine Miranda, quien no solo hace parte de la bancada oficialista del presidente Gustavo Petro, sino que también preside la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la que se encarga de los temas económicos.

Pues bien, luego de que uno de los proyectos insignes del gobierno Petro fuera aprobada en primer debate, este jueves 6 de septiembre, las críticas desde la oposición y sectores críticos del jefe de Estado no dieron espera. La mayoría de esos cuestionamientos iban apuntados a que la reforma tributaría se habría pupitreado.

Esos comentarios, que vinieron principalmente desde el Centro Democrático, causaron la dura reacción de Katherine Miranda, que es congresista por el partido Alianza Verde, primera colectividad en confirmar que hacen parte de la bancada del gobierno Petro.

En su cuenta de Twitter, la congresista no solo pidió que la respetaran por lanzar esas supuestas difamaciones, sino que explicó a qué había llegado al legislativo colombiano: “A los que dicen que “pupitreamos” la reforma tributaria. Yo no llegué al Congreso a ser más de lo mismo! A mi me respetan!”, aseveró Miranda.

Con su trino, la parlamentaria publicó un video en el que varios de sus colegas en el Congreso, incluso hasta los uribistas como Miguel Uribe, destacaban su labor al interior de la Cámara. Al final, ella aparece hablando y explicando que, luego de un largo periodo de debate, lograron aprobar en primer debate la reforma de Petro.

“Tras nueve horas de discusión, donde se escuchó absolutamente a todos los partidos políticos, hay que seguir mejorando esta reforma tributaria, hay que seguir escuchando a la ciudadanía, hay que seguir escuchando a la oposición, porque este Gobierno debe demostrar que es el del cambio y que en la diferencia podemos construir”, aseveró Miranda.

Las críticas a las que Miranda se refiere vienen del mismo Miguel Uribe, del Centro Democrático que, aunque ha elogiado a Miranda, continúa su contundente oposición en contra de la Reforma Tributaria promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, señaló el documento presentado y trajo a colación la polémica de las compras en presidencia, alertando sobre los sobre costos que se hallaron en varios elementos.

Para el congresista, el presidente Gustavo Petro busca aumentar la pobreza con el famoso “pupitrazo” de la Reforma Tributaria, sin embargo, señaló al mandatario y aseguró que este estaba haciendo uso del erario público y el dinero que pagaba la ciudadanía y, presuntamente, estaba comprando elementos costosos para él con dicho patrimonio.

“Petro quiere pupitrear la tributaria que aumentará la pobreza. Mientras tanto, compra televisores y artículos lujosos para su uso personal con los impuestos de los colombianos”, señaló Uribe.

Sobre el debate de este jueves

El extenso debate al que se refiere la legisladora ‘verde’ fue en el que se logró sacar la reforma, que se compone de 96 artículos (27 más que el presentado inicialmente el pasado 8 de agosto) y que ahora pasa a un segundo debate tras recibir nuevas proposiciones de los congresistas.

Tras el debate, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el proyecto ha sido objeto de un amplio debate y por eso lo calificó como “algo histórico, que batió un récord en horas de discusión”.

Posteriormente, el senador Gustavo Bolívar aseguró que, tras la aprobación, el presidente Gustavo Petro lo llamó y le manifestó estar “contento” con el paso dado y aseguró que “no se pupitreó” esta reforma, sino que se tramitaron todas las proposiciones.

