Nueva crítica de Rudolf Hommes a propuesta económica de Gustavo Petro

Rudolf Hommes, exministro de Hacienda. FOTO: W Radio

Un miércoles intenso en materia económica vive Colombia. A un día de que inice el debate en plenarias del Congreso de la República por el proyecto de reforma tributaria, la cifra de inflación (de 11,4 % anual a septiembre) generó todo tipo de reacciones y, principalmente, la crítica del presidente Gustavo Petro al Banco de la República por el aumento en las tasas de interés, pues considera que no sirve para contener el crecimiento de dicho fenómeno.

No obstante, el mandatario planteó la alternativa de ejecutar un impuesto transitorio de remesas a capitales denominados como “golondrina”, aquellos que ingresan al país por corto plazo y, una vez obtienen rentabilidad, vuelven a salir.

“La intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de Estados Unidos. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina”, aseguró Petro.

Ante lo manifestado por Petro, el exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, Rudolf Hommes, que mostró varias veces ya gran descontento por las decisiones económicas del actual Gobierno, dio su punto de vista.

“No se por qué les es tan atractivo a algunos gobernantes volver a cometer los errores de otros que llevaron a sus países a la ruina. Ponerle impuestos a la salida de capitales puede llevar a crear otra vez un mercado negro de divisas y va a estimular la fuga de capitales”, lamentó Hommes.

Además, aseguró que esta medida va a limitar la inversión extranjera y nacional porque a la gente no le gusta que la “conviden” y luego le cobren a la salida.

“Todo lo que se ha conseguido desde que derogamos el control de cambios amenaza ahora volverse moda retro: control de cambios, crédito dirigido u no recuperado, prohibición de importaciones. Mercado negro, solamente hace falta la junta monetaria en el papel del Banco de la República”, escribió el exministro en Twitter.

Otra crítica

Las críticas de Hommes a las medidas económicas de Petro son constantes, pese a que abiertamente dijo que votó por el líder de izquierda.

Una crítica anterior tuvo que ver con el impuesto al patrimonio, el cual va a ser progresivo y el conjunto de las personas naturales aportará 3,5 billones de pesos. Sobre este, Hommes aseguró que es “discriminatorio” contra las personas mayores.

“El impuesto al patrimonio es discriminatorio contra las personas mayores y castiga el ahorro que ellas hicieron para complementar sus pensiones”, escribió el exjefe de cartera en su cuenta de Twitter. Asimismo, comentó cuál sería un mejor camino para ese recaudo: “para corregir eso se debe excluir la finca raíz de la base de cálculo para calificar como sujeto al impuesto. ¡Revolución de las canas!”.

“Haber votado por el presidente no me impide pensar u opinar. Ser partidario de un gobernante no implica estar de acuerdo con él en todo”, le respondió Hommes en Twitter. Además, aseguró que este gobierno es de todos. “Opinen, no sean tímidos”, agregó.

En otro comentario en Twitter, el exministro indicó que pagará el impuesto que se apruebe. “Pero defiendo la cordura y las razones técnicas contra el afán de recaudar y el ambiente vindicativo que conduce errores de política”, puntualizó en la red social.

Mensaje urgente

Antes de que Petro se posesionara como presidente de Colombia y con el precio del dólar sobre los 4.400 pesos (hoy está por encima de 4.500 pesos), en julio pasado Hommes también hizo duras críticas al mandatario, ya que no se había pronunciado al respecto para impactar hacia la baja a la divisa estadounidense.

Le pidió con urgencia al mandatario que dé detalles al público sobre las reformas fiscales que pensaba hacer durante la gestión.

No obstante, Hommes llamó la atención sobre el hecho de que el peso colombiano había perdido un quinto de su valor en un solo mes, lo cual no pasaba con las otras monedas regionales.

“Entre el 6 de junio y hoy el peso colombiano se ha devaluado 12,96%. En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3.4% y el euro 3.3%. No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es “un fenómeno mundial” cuando se devalúa 3+ veces más que las otras”, señaló el exministro a través de su cuenta de Twitter.

Hommes advirtió en ese momento que el peso colombiano sufría una devaluación mucho más acelerada por factores que sí son locales y sí tendrían relación con la elección del líder de izquierda como presidente de la República. “No se ha logrado crear confianza sobre la evolución de la economía pero sí sobre gobernabilidad”, anotó.

