Antonio García, jefe del ELN, insinuó que si ellos dejan las armas el estado colombiano también debería hacerlo

El comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Antonio García, asiste a una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, 4 de octubre, 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

En un anunció histórico, el Gobierno nacional dio a conocer que en noviembre se retomarán los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esa línea, Antonio García, máximo jefe de esa estructural criminal, se refirió a si dejarán las armas y seguirán el rumbo que tomaron las antiguas Farc.

En medio de una rueda de prensa, donde García respondió a varias preguntas de la prensa y de agencias internacionales que viajaron hasta Caracas, Venezuela para anunciar la retoma de diálogos, este dio a conocer la postura que tienen frente a la dejación de armas en el marco del programa de paz total del presidente Gustavo Petro.

Según el comandante guerrillero, el abandonar las armas hará parte de lo que dialoguen con el gobierno Petro dado que, a su juicio, ese no es el problema principal en medio de los diálogos. “El problema no son las armas, si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas, hay que atacar las causas que generaron el conflicto”, expresó el jefe del ELN.

Los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Pablo Beltrán, Antonio García y Aureliano Carbonell, el Alto Comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda, el miembro del Senado Iván Cepeda y Monseñor Héctor Fabio Henao asisten a una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, 4 de octubre, 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Así mismo, en medio de su respuesta, García lanzó una polémica afirmación en la que cuestionó que si ellos abandonan los elementos bélicos lo más prudente sería que el Estado colombiano también revise la tenencia de armas para defenderse de las actuaciones de bandas ilegales como la que él dirige. Hay que mencionar que esa es la única guerrilla activa que queda en Colombia.

“De las armas queremos hablar, pero también hay que hablar de las armas del Estado y cómo y por qué las usa”, aseveró el líder del ELN.

Aunque no dio mayores detalles de la posición que tienen frente a dejar las armas o no y evadió las preguntas que le hacían los periodistas, aseguró que, aunque apoyan la paz total de Petro, no cree que con su implementación se de fin al conflicto armado que, desafortunadamente, sigue azotando a los colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional. “Colombia sigue igual, por lo tanto quien piensa que el problema son las armas está totalmente equivocado”, señaló.

“Si se entiende que la paz total es la ausencia de conflictos en una sociedad pues podemos decir que no es acertado porque a los conflictos se llega porque se niegan los cambios, las transformaciones. El conflicto es una manera de buscar soluciones a los problemas”, agregó García.

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, y los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán y Antonio García, asisten a una rueda de prensa, en Caracas, Venezuela, 4 de octubre, 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

De paso, Eliécer Herlinto Chamorro (nombre de pila de García) dijo que las negociaciones con otras estructuras armadas “es otra historia” pues hay organizaciones que no nacieron con fines sociales y políticos, como las paramilitares. Sobre estas, dijo que muchas fueron creadas “por el mismo Estado antes de que la insurgencia existiese”.

“El paramilitarismo fue creado por orden norteamericana en 1962 y las organizaciones revolucionarias surgieron en propiedad en el año 1964 (cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc—)” y expuso que no hay razón para afirmar que los grupos paraestatales surgieron como respuesta contrainsurgente. “Fue al contrario”, dijo el líder guerrillero.

Bajo ese contexto, García espera que la delegación del Gobierno nacional tenga en cuenta los antecedentes históricos no solo para priorizar los diálogos con el ELN, sino para solucionar de fondo los problemas estructurales que dieron origen a los movimientos subversivos. También reiteró que una cosa es el Acuerdo de Paz con las Farc y otra, lo que se logre con el ELN luego del reinicio de la mesa de diálogos.

En el anuncio de restablecimiento de diálogo, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, lamentó que el gobierno de Iván Duque no haya avanzado en temas de paz y y dijo: “Fue lamentable lo que ocurrió por más de cuatro años, una imposibilidad de avanzar, por el no reconocimiento de los protocolos por parte del Estado colombiano. (los países) En su rol de garantes harán las veces de garantizar lo acordado”, puntualizó Rueda.

