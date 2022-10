Jorge Luis Pinto destaca las virtudes de Teófilo Gutiérrez para incluirlo en su equipo titular

Jorge Luis Pinto y sus opiniones sobre Teófilo Gutiérrez en Deportivo Cali / (Twitter: @AsoDeporCali)

Aunque su carácter es fuerte y su personalidad choca en las ruedas de prensa, el director técnico santandereano Jorge Luis Pinto habló sin filtro en su primera rueda de prensa.

Oficialmente presentado por la presidencia de la asociación deportiva vallecaucano, Pinto dejó en claro que quien no corra y no sienta la camiseta no podrá jugar con el plantel profesional de cara a las próximas cinco fechas para el cierre de la Liga BetPlay II 2022.

Mientras conoció las instalaciones deportivas del equipo en su sede en Pance (Valle del Cauca), Pinto se hizo cercano a los jugadores del equipo profesional y les dio su primera charla de cara a lo que se viene y al arranque de la temporada 2023 del fútbol profesional colombiano.

En la primera conferencia de prensa de Jorge Luis Pinto, el exdirector técnico campeón con Cúcuta Deportivo destacó la calidad técnica de Teófilo Gutiérrez, aunque reveló que todavía no han tenido la oportunidad de hablar juntos.

Sin evadir las preguntas de la prensa, fue concreto para hablar sobre el experimentado jugador con pasado en Junior de Barranquilla:

Le hablé a los jugadores de los cambios, Teo tiene muchas virtudes y estaré dialogando con él. No he tenido tiempo suficiente para hablar con Teo Gutiérrez, pero lo haré, eso indudablemente

Aunque se dispersaron rumores sobre una supuesta mala relación de Gutiérrez con el exentrenador azucarero, Máyer Candelo, la actualidad refleja que no hay lugar para más diferencias y peleas en el camerino verdiblanco, pues la prioridad es sumar y salir de la crisis económica y deportiva que tiene al equipo en riesgo de descender de cara a la temporada 2023 del fútbol profesional colombiano.

Pinto fue enfático en que la actitud que muestren sus jugadores será clave, y la entrega por el equipo será fundamental, para ser parte del once titular o tener protagonismo en los partidos:

El que no corra y no sienta la camiseta, no juega. El carácter es el que me ha llevado donde estoy, el carácter vale más que el talento en el fútbol

Pinto le llamó la atención a una periodista en medio de la rueda de prensa

El estratega sangileño atendió a periodistas de diversos medios, pero hubo una pregunta que parece haberlo molestado. Fue la periodista Carmen Alicia Sarmiento de Telepacífico Noticias, quien le preguntó sobre cómo le había ido con los jugadores, teniendo en cuenta que ha llamado la atención por lo “reacio” de su carácter en su carrera deportiva.

Pinto por poco no la deja terminar e interrumpió con el siguiente mensaje a la comunicadora:

Yo soy duro en las respuestas, ¿y no le dijeron que había sido quinto en el mundo y cuarto en los Olímpicos y que he ganado en todos los países donde he estado?, ¿eso no se lo dijeron? No, perdóname... Es que hago una anotación adjunta a lo que le dijeron, ¿sí? Entiéndame, por favor. Le voy a responder su pregunta con inmenso aprecio. Me conocieron porque muchos me conocen. Les hablé de quién soy yo, un hombre pulcro, trabajador, que amo la camiseta que dirijo y yo quiero que ustedes hagan lo mismo.

