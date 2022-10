Se accidentó Criollo, participante del Desafío The Box | Vía Instagram

Neider Alexander Criollo, más conocido solo por su apellido (Criollo) durante el reality show de Canal Caracol “El Desafio, The Box” (que se terminó en el mes de julio y que dio como ganador a Valkyria y Ceta) se accidentó y compartió el hecho a través de sus redes sociales.

Todo empezó cuando estaba entrenando con varios amigos en una barra haciendo dominadas, soltándose momentáneamente para tomar nuevamente el tubo, se resbaló y se golpeó muy fuerte en la cara, más específicamente en la nariz.

Por ello, tuvo que ser remitido de urgencia a un centro medico para que lo evaluaran e hicieran el respectivo procedimiento, tras el fuerte golpe en el que se vio comprometida su nariz.

A través de Twitter e Instagram, el participante de “El Desafío, The Box”, compartió un video de lo que le sucedió, y junto a él escribió: ”Muchas veces en la vida no pasa lo que queremos, muchas veces las cosas no se pintan bonito, pero está en nosotros en no dejarnos opacar y afectar por eso, como siempre he dicho, hay que verle el lado positivo a todo y meterle actitud, que nada ni nadie nos quite la sonrisa y recordemos que siempre después de la tormenta viene la calma. Feliz día mi gente”.

Cabe señalar que Criollo fue uno de los competidores que más se destacó y que logró el cariño de los televidentes día tras día cuando lo veían enfrentar cada prueba y su relación con sus demás compañeros. Sin embargo, al participante les faltó mejor coordinación y resistencia en los desafíos para asegurar un puesto en las finales de este reality show.

Incursión de Criollo en contenido explícito

Los seguidores del concurso de Caracol Televisión fueron sorprendidos por Neider Criollo, tras confirmar que el sueño que varias fanáticas tenían con él se hizo realidad, pues ahora venderá contenido exclusivo a través de una plataforma de entretenimiento para adultos (Onlyfans).

El joven pereirano de 23 años fue toda una sensación entre los televidentes, teniendo en cuenta que se caracterizó por sus habilidades y destrezas físicas durante su paso por la ‘Ciudad de las Cajas’, así como por ser uno de los desafiantes más atractivos. De hecho, hace varios años fue elegido como Mister Risaralda y posteriormente como Mister Colombia.

“Tampoco necesito que me den opiniones, solo estoy notificando un hecho. Obviamente me ayudarían un montón si se suscriben, pues ustedes van a recibir un contenido que jamás podrán ver aquí”, aseguró Criollo a través de sus redes sociales.

Así entonces, el deportista suma este emprendimiento a otra fuente de ingresos que busca inaugurar muy pronto, ya que tras salir del ‘Desafío: The Box’ se encaminó en un proyecto para crear su propio centro deportivo para quienes quieran entrenar como él lo hizo y tener una figura como la suya. Del mismo modo, en la más reciente edición de la feria Colombiamoda regresó a las pasarelas.

Criollo no ha sido el único miembro de la versión 2022 del ‘Desafío’ que ha aprovechado el momento de fama para incursionar en sus verdaderas pasiones, pues hace apenas un par de semanas ‘Tarzán’ dejó saber que debutó como cantante con su primer tema musical.

“Yo no soy de aquí, pero me siento de aquí. yo soy pueblerino y eso nunca va a cambiar, aunque en estos momentos yo me vaya a la ciudad”, expresa el hombre en la letra de su canción debut.

