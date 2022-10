Juliana Calderón reveló que fue víctima de una estafa: “Me da hasta pena contar esto”

Juliana Calderón, empresaria colombiana. Foto: Instagram @julianacalderon12

No han sido días fáciles para Juliana Calderón tras un decepcionante acontecimiento que le ocurrió: aseguró ser víctima de estafa. De este modo, el pasado lunes tres de octubre la empresaria acudió a sus Historias de Instagram para narrar su experiencia, fue así como empezó por decir: “El motivo de esta historia es para hacerles dar a entender muchas cosas y de pronto para que no les pase lo mismo que me pasó a mí, la verdad me da hasta pena contar esto...”

Posteriormente, prosiguió a desarrollar los hechos desde el momento en que una supuesta prima le escribió para pedirle un favor: recibirle una caja que ella le enviaría desde el exterior.

“Me escribe una prima y me dice que ella está en Estados Unidos, supuestamente una prima. No sé de dónde sacó mi número, pensé que era ella y le dije: -Hola, claro yo te puedo hacer el favor, envíame esto a tal dirección-, le di mi dirección, le di mis datos, le di todo, normal. Al otro día, me dice: -Ya te lo envié-”

Poco después, Juliana Calderón recibió el mensaje de una empresa, supuestamente de nombre Cargos Avianca, desde la cual le pidieron pagar una penalidad de más de cinco millones de pesos por la mencionada caja.

“Me dicen lo siguiente: el paquete está retenido porque excedió lo normal que son dizque 30 millones y que ella se había pasado con 56 millones, entonces que tengo una penalidad de cinco millones seiscientos. Yo la verdad quedé asombrada, pero no sabía que era mentira, le escribo a mi prima, ella me dice: -Colabórame, igual la mercancía te va a llegar a ti, no te preocupes- y pues uno de buen samaritano le dice: -Listo, dame la cuenta-, consigné el dinero y me acabo de dar cuenta que es una estafa, yo todavía estoy en shock, no sé si reírme, si llorar, porque es muy duro que a usted lo estafen”.

Al final de su relato, Calderón resaltó que: “Si les llegan a escribir, así les esciba el mismísimo papa, no caigan en eso”; además, también publicó los dos números de celular desde los cuales le escribieron para pedirle a sus seguidores que se los ayuden a reportar.

A su vez, a lo largo de sus Historias de Instagram, la empresaria puso los arrobas de la Policía Nacional y de Avianca. Por otro lado, también comentó que las personas que se comunicaron con ella “sabían todo de mí, no sé cómo”.

Aquí el video de lo compartido por Juliana Calderón:

Juliana Calderón fue víctima de estafa: “Me da hasta pena contar esto”

Le robaron a Yina Calderón: ladrones le rompieron los vidrios de la camioneta y “¡se llevaron todo!”:

La familia Calderón no ha tenido mucha suerte durante el último tiempo, pues tras lo acontecido con Juliana, a mediados de septiembre su hermana Yina Calderón fue víctima de robo.

Así las cosas, desde la cuenta en Instagram de su empresa de fajas, la influenciadora empezó por mostrar las ventanas rotas de su camioneta y comentó: “Hijueput* miren lo que me hicieron, ¿por qué hacen esto?, ¿por qué?, ¿yo qué les he hecho?, miren cómo dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, ¡se llevaron todo! a Samuel se le llevaron todo, ¿por qué son así?”.

Aquí el video de lo compartido por la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’:

Ladrones rompieron vidrios de la camioneta de Yina Calderón y se llevaron sus pertenencias: “¿Por qué son así?”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: