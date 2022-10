Presidente del Deportivo Cali aseguró que el equipo está a punto de recibir 10 millones de dólares: “Mi firma sirve”

Luis Fernando Mena, presidente de Deportivo Cali estaría tras varios millones de dólares para el equipo. / (Colprensa)

El Deportivo Cali ve lo que sería la luz al final del túnel, pues las últimas semanas han sido complejas para el onceno vallecaucano, no obstante, en los próximos días podría confirmarse lo que sería un respiro económico, además de los cambios futbolísticos que podrían presentarse de la mano del nuevo técnico Jorge Luis Pinto.

El presidente del cuadro ‘Azucarero’, Luis Fernando Mena, habló en El Corrillo de Mao; aquí, el dirigente verdiblanco explicó que hace varios días han venido adelantando reuniones con varios empresarios, además, del posible arribo de inversionistas extranjeros. Mena destacó que muy pronto al Deportivo Cali le iban a desembolsar al menos 5 millones de dólares, esto, como adelanto de una alta suma de dinero que fue solicitada.

“Yo nunca espéculo, yo cuando digo algo es porque me he sentado a hablarlo, y sí, estoy cerca de conseguir 10 millones de dólares, estamos esperando qué nos desembolsen cinco millones lo más pronto posible. Hay una cantidad de papeles que hay que entregar y nadie te va a soltar 10 millones de dólares así como así, es gente que tiene que tener garantía y mi firma sirve, sirve bastante”.

La meta del dirigente es saldar ciertas deudas que tiene el equipo, en este caso, se tratan de tres pasivos que generan altos intereses, pues según Luis Fernando Mena, la suma de dicho dinero, representa al menos el 90 % de lo que debe el Deportivo Cali. Para esto, se entró en diálogo con varios empresarios de origen inglés, quienes llegarían al país en los próximos días para finiquitar el eventual acuerdo.

“Lo que quiero es que nos presten para pagar unos pasivos que nos generan unos intereses demasiado altos, y conseguir un crédito al 7 % qué es lo que estoy tratando, que es muy bueno, estamos hablando con un fondo inglés y de Estados Unidos”.

Algunas versiones han señalado que el equipo de debe a los jugadores una alta cifra de dinero, pues son varios los sueldos sin pagar que se han acumulado. El presidente Mena destacó que este saldo pendiente será cancelado antes de finalizar el mes de octubre, asegurando que, espera que los jugadores también cumplan con su rendimiento.

“Me comprometí con los jugadores a ponerme al día hasta el 31 de octubre, y cuando yo empeño mi palabra yo la cumplo, y espero que los jugadores me cumplen a mí, porque yo no le he quedado mal hasta ahora y el 31 de octubre, me voy a poner al día con ellos”, destacó.

Frente a la llegada de Jorge Luis Pinto, Mena recalcó que el técnico está comprometido con liderar el proyecto y sacarlo adelante, a su vez, ya se estaría analizando la posible llegada de al menos cuatro jugadores, quienes habrían sido solicitados por el estratega.

“Con el profesor Pinto hablamos de tres jugadores y de un posible cuarto, me habló de uno que es importantísimo, que es un arquero, me dijo: necesito un arquero lo más pronto posible y tiene toda la razón, además dell arquero, me pidió un volante de creación y me pidió un delantero y el final me dijo no, no quiero delantero me quedo con Ángelo Rodríguez. Igualmente, hablamos de un central y un volante de marca”.

