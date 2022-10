Ovnis en Cali: extraños objetos voladores tuvieron en pánico a los habitantes de Terrón Colorado

Luces dejaron perplejos a habitantes de un sector de Cali, en el que extrañas luces se avistaron en el cielo. Captura de pantalla LaVozDelPueblo

Un extraño fenómeno vivieron los habitantes del sector de Terrón Colorado en Cali, capital del Valle del Cauca, cuando al mirar al cielo se percataron de unas extrañas luces que surcaban el firmamento. Según los vecinos del sector que registraron con sus celulares el momento en el que estos objetos voladores no identificados – ovnis - observaron unos destellos de color azul que llamaron la atención mientras iluminaban la oscura noche.

Sin embargo, algunos hicieron mención a que no se trataban de ovnis como se ha afirmado en las últimas horas en las redes sociales, sino que se trataría de cometas, algo extraño para la época, ya que ha pasado más de un mes desde la temporada de vientos para elevarlas en el firmamento; otros aseguran que se trata de drones.

Uno de los videos que circula en Internet da muestra del asombro de los lugareños: “Vea eso tan lindo… Ay señor de los cielos, mira como brillan. Mostrando su creación, señor, cada día reflejan más cosas”, dicen las personas que grabaron el extraño fenómeno, quienes contaron que eran 10 los objetos que en ese momento se encontraban en el cielo.

Otro videos que circulan en redes sociales dan muestra de la perfecta curvatura que tienen los objetos que se apreciaron en ese momento sobre el firmamento de Cali: “Miralos cómo brillan… Mirá cómo se ponen, encandilan, Señor de los Milagros”, dice otra de las impactadas espectadoras.

Los comentarios en redes sociales dan cuenta de las opiniones divididas que genera este tipo de apariciones, pues algunos incrédulos señalan que no se trataría de visitantes de otra galaxia, sino que simplemente son personas jugando con drones y haciéndole pasar un buen susto a los más devotos.

Algunas de las reacciones más destacadas son: “son los satélites de Starlink de Elon Musk”; “sería imposible que lo de Terrón en Cali sean los Starlink, esos se mueven muy rápido”; “el encuentro del tercer tipo está muy cerca señores, hay muchos camuflados en el firmamento como estrellas”; “cometas o drones no son, porque se extienden varios kilómetros y no tienen movimientos extraños”, entre otros.

Por el momento se desconoce la procedencia de las luces, ya que ninguna entidad astronómica se ha pronunciado al respecto de este tipo de avistamientos en el cielo.

Los moradores del lugar se quedaron estupefactos por el hecho que llamó la atención por el extraño fenómeno

Este episodio recuerda al narrado por el jurado de Yo me llamo, César Escola, quien mientras esperaba el despegue del avión en el que se movilizaba utilizó la cámara de su nuevo celular para captar el momento del despegue. Sin embargo, al revisarlo detenidamente cuando llegó a su destino, un objeto volador pasó rápidamente y el músico aseguró que se trató de un ovni.

“Para molestar con mi nuevo celular me puse a grabar el aterrizaje de los dos aviones, entonces cuando grabo el segundo avión se me da por volver a mirar el video, como normalmente uno lo hace para ver cómo quedó. Pero hubo un momento que mi ojo, después de haber trabajado tanto tiempo en televisión, detectó algo extraño y me puse a buscar en cámara lenta. Quiero que ustedes opinen y saquen sus propias conclusiones”, contó en su momento César Escola.

El argentino aclaró que no se trataba de un chiste, ni mucho menos de un pájaro, pues aseguró que la velocidad a la que pasó no podía tratarse de algún animal volador y mucho menos un dron.

