Koral Costa respondió de forma contundente a ‘hater’ que la comparó con Francia Márquez

Koral Costa es una de las influenciadoras que más llama la atención en sus redes sociales por cuenta el contenido que comparte, así como por su exuberante figura, que es objeto de críticas. La mujer tiene una relación con Omar Murillo, conocido como Bola 8, de más de 15 años, lo que también ha sido objeto de especulación por varios de sus haters a través de redes sociales poniendo en duda la masculinidad del actor.

Recientemente, la influenciadora compartió en sus redes sociales una respuesta que entregó a uno de sus tantos detractores, quien se atrevió a decirle que era uno de los peores males que le pudieron pasar al país, en el que también mencionó a la vicepresidenta Francia Márquez.

“Yo lo que le quiero decir es que, si para ellos soy una vergüenza, no me miren. ¿Sabes algo? Yo creo que vergüenza deberías sentir de ti mi amor, porque que venga una mujer a criticarme … Mi amor, yo no siento vergüenza de mi misma, imagínate cuánto podrá importarme lo que opines de mí”, enfatizó inicialmente Koral Costa.

Posteriormente, la mujer indicó que existen personas a las que les hace falta entender cómo es la personalidad y el comportamiento de cada ser humano, por lo que le pidió en un tono de nobleza que la entendiera un poco en lo que ocurría con su forma de actuar.

Y agregó: “Yo soy diferente, un extraterrestre, soy distinta a todos, soy yo … Hay que respetar las formas de ser de cada persona, a mí no me gusta meterme en las formas de ser de nadie, respeto el actuar de cada uno, porque creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiere”.

Finalmente, invitó a su detractor a que sea él quien se evalúe en su interior, para ver si realmente lo que le afecta es lo que está criticando de la esposa de Bola 8 o si simplemente, está consiguiendo que ciertos rasgos de su personalidad no salgan a flote.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes Rastreando Famosos fue el encargado de replicar el contenido, en el que los internautas expresaron algunas opiniones respecto a la interacción de Koral Costa con algunos de sus seguidores.

Algunos de los comentarios que más destacan son: “ella es cool como persona, no se mete con nadie y anda en lo suyo”; “a mí me parece más real que algunas por ahí, que andan llenándose la boca con que son muy buenas personas”; “la gente se cree con derechos de juzgar a los demás por cómo se comportan y no se ven ellos mismos”; entre otros.

A continuación, el video de Koral Costa respondiendo a uno de sus ‘haters’:

La creadora de contenido no soportó más ataques a través de sus redes sociales y decidió responder

Recientemente, Omar Murillo conversó con el programa de chismes de Canal Uno llamado Lo Sé Todo, en el que respondió a una inquietud que tienen sus seguidores respecto a lo que ocurre en su relación con Koral Costa, ya que varios afirman que se trata de un contrato por una supuesta homosexualidad del actor que debe ocultar y según mencionan, la influenciadora también pertenece a la comunidad LGBTIQ.

“Mucha gente dice que nosotros tenemos un contrato firmado porque mi esposo es gay y yo soy lesbiana. Y al final, si fuera así o no, nosotros lo disfrutamos. Los cuatro, pero somos felices”, respondió Costa a las cámaras del programa de chismes.

Rumores en redes sociales afirman que el actor y la creadora de contenido, pertenecen a la comunidad LGBTIQ y por eso lo ocultan con su matrimonio

