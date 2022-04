Video: Koral Costa reveló que los biopolímeros que tenía en sus labios se le bajaron hasta el mentón

Foto tomada de Instagram @Bola8Actor

Recientemente, la influenciadora conocida como Koral Costa o La diva, preocupó a sus seguidores en redes sociales al compartir una noticia relacionada con su salud; y es que a pesar de mostrarse en perfectas condiciones en días pasados, lo cierto es que ahora genera incertidumbre por un hecho relacionado con un procedimiento estético.

A través de su perfil de Instagram, la también amiga de Daneidy Barrera -Epa Colombia- reveló que los biopolímeros inyectados en sus labios se están moviendo a otra parte de su cara. Así lo afirmó en un video detallando su situación con esta sustancia.

“Ustedes me han regañado y me han preguntado que hasta cuándo me voy a operar (...) y han sido tantas cosas que no han permitido operarme, pero aparte de eso sí, ha sido necedad mía porque me ha dado susto ver alguna cortada”, dijo la influenciadora a modo de introducción, y posteriormente señaló que desde hace cuatro meses no presentaba problemas con los biopolímeros en sus labios.

“Hoy les voy a mostrar cómo se me corrió -dicha sustancia en su boca-, la pelota que tengo es impresionante”, dijo Costa mientras mostraba las protuberancias que tiene tanto en su labio inferior como en una zona de su mentón. Asimismo, aconsejó a sus seguidoras no utilizar los biopolímeros en cirugías estéticas.

”A todas las niñas les recomiendo -que- si van a ponerse algo en los labios revisen bien antes de que cometan este error que yo cometí por ignorar (...) Este video lo hago para que vean bien y no cometan el mismo error”, mencionó la esposa del actor Omar Murillo; incluso, le salió al paso a quienes la han criticado por inyectarse biopolímeros, argumentando que, “una cosa es decirlo y otra es tenerlo”.

Las reacciones de apoyo al testimonio de la influenciadora

El video posteado en su perfil oficial de Instagram ha recibido más de 61 mil reproducciones y cerca de 120 comentarios, muchos de ellos mostrando su apoyo a Koral Costa; incluso, algunos usuarios confesaron que han sufrido una situación similar.

Reacciones como ”Yo lo viví; ánimo mi bella, concientizar es ayudar a otros a no caer”; “Yo entiendo, o al menos trato de ponerme en tus zapatos y tal vez no sea fácil tomar la decisión, pero empiezan a emigrar esos biopolímeros hacia otras partes y debes pensar en qué pasaría si eso ocurre”; “Es entendible el miedo como parte de una emoción, pero seguramente eres más valiente para hacerlo y recobrar tu salud” y “Entre más rápido mejor, por miedo mi mamá no se retiró rápido los biopolímeros le daño demasiado su rostro”, destacaron en la publicación.

A través de Instagram, la influenciadora reveló que los biopolímeros inyectados en sus labios están migrando al mentón. VIDEO: Instagram (koralladiva)

No está de más mencionar que en el video Costa también habló sobre aquellas personas que han utilizado aquella sustancia peligrosa en otras zonas del cuerpo como los glúteos. En ese sentido, algunos de los casos más conocidos de famosas que tuvieron problemas con este químico fueron Lina Tejeiro, Jessica Cediel y Elizabeth Loaiza. Y es que después de presentar complicaciones en esa zona, debieron someterse a varias cirugías de extracción y meses de recuperación.

Actualmente, todas ellas han superado satisfactoriamente estos oscuros episodios de su vida; incluso, Loaiza fue más allá al promover un proyecto de ley que prohíba el uso de los biopolímeros en cirugías estéticas.

