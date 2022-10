Por qué Carlos Bacca no llegó al Real Madrid

Carlos Bacca pudo llegar al Real Madrid.

El delantero del Junior Carlos Bacca, es recordado por su importante paso por el fútbol europeo y las destacadas presentaciones que realizó, en destacados equipos de primer nivel. Si bien, al día de hoy busca llenar de gloria a los hinchas de su tierra, hace algunos años fue seguido por oncenos históricos europeos y fue el mismo atacante quien relató los detalles de sus más importantes transferencias.

El jugador habló con Win Sports, aquí recordó lo logrado en el Barranquilla, Brujas, Sevilla, Villarreal, Granada, su primer paso por el Junior e incluso, la memorable experiencia en Milan de Italia. De hecho, explicó que tuvo que tomar una importante decisión, pues antes de llegar al Rossoneri italiano, fue tentado por otros clubes de gran relevancia en el viejo continente.

A pesar que, el Milan se encontraba en un momento de reestructuración, esto no fue excusa para aceptar la oferta, pues las vitrinas de este onceno ‘Roji Negro’, demostraban la trascendental historia que tenían y el papel destacado que cumplian para la constitución del fútbol europeo.

Respecto a esto, el jugador atlanticense señaló: “Quién le iba a decir que no al Milan, un equipo que en ese momento era el segundo que más Champions tenía detrás del Real Madrid. No decía que iba a jugar en Milán, pero uno siempre quería los equipos grandes y se me da la oportunidad, me decía mi representante de poder ir Milan.

También puede leer: Enrique Gómez responde a influenciador petrista que lo insultó: “Uno no sabe que es peor: la falta de argumentos o la calidad del lenguaje”

Bacca sostuvo que además de la oportunidad de llegar al Milan cuando aún estaba en el Sevilla, surgieron varias ofertas en España e incluso Inglaterra; pues el Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool le estaban siguiendo los pasos, empero, algunos cambios en la logística de las trasferencias lo llevaron a Italia, situación que consideró como un sueño cumplido.

El delantero sostuvo:

“Tenía dos opciones, el Milan y el Liverpool, pero el Liverpool firmó a Firmino. Tenía la posibilidad del Atlético de Madrid en ese momento y también la posibilidad del Real Madrid, con Ancelotti, pero él se fue y ahí se cayó todo, Jackson Martínez fue al Atlético de Madrid y yo fiché por el Milan, que se dio la oportunidad y cómo le iba a decir que no”.

Ahora, sus metas están enfocadas en el Junior de Barranquilla, equipo con el que ya llegó a una final y está a 90 minutos de alcanzar la gloria. Además de lo que quiere conseguir con la Copa BetPlay, el delantero explicó que su propósito es mucho más global y espera conseguirlo.

“Primero a nivel futbolístico a corto plazo; ser goleador del torneo, ser campeón y sacar la décima con Junior, a mediano plazo y futbolísticamente; buscar y pelear este torneo internacional que quiero ayudar a tener ya sea la Sudamericana o la Libertadores. A nivel de infraestructura, ayudar a que la sede crezca”.

Final de Copa Betplay

Respecto al duelo de vuelta, en donde se coronará un nuevo campeón del certamen, que une a los equipos de la primera y la segunda división y da un cupo a la Copa Libertadores del 2023, será el 2 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. En la ida, Junior venció 1 a 0 a Millonarios y se convierte en el favorito para conseguir el título.

SEGUIR LEYENDO: